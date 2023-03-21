Ramazan yufkaları imeceyle hazırlandı

Denizli’nin Çameli ilçesinde Ramazana sayılı günler kala her gün bir evin bahçesinde toplanan kadınlar, imece usulüyle iftar ve sahur sofralarında tüketilen yufkaları hazırladı.

Çameli ilçesinin kırsal kesimde yaşayan kadınların büyük bölümü, her yıl olduğu gibi bu yılda iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezlerinin başında gelen yufka yapımı için Ramazan öncesi bir araya geldi. Karşılıklı yardımlaşma usulüyle yapılan hazırlıklarda kadınlar, her gün ayrı bir evde toplanarak yufka açtı. Çameli’nin Yeni Mahallesi’nde gelenekselleşen yufka yapımı mesaisi için sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınlar, yufkanın yanı sıra Ramazan’da damakları şenlendirecek börek ve tatlıları da hazırladı.

“Yufka ile evde börekler de yaparız”

Yeni Mahalle’de yufka açan Kezban Oysal ve Hatice Tutkun, “Ramazan ayının gelmesi nedeniyle hazırlıklara başladık. Yardımlaşma usulüyle çalışarak işlerimizi hem hızlı yapıyoruz hem de birbirimize destek oluyoruz. Yufkanın mideyi tok tutma özelliği var. Yufka ile evde börekler de yaparız. Dürümler yaparız. Tarhana çorbası içerisine konur. Ramazan ayının olmazsa olmazı yufkadır. Bazılarımız hamur açarken kimisi pişiriyor kimisi de pişen yufkaları özenle toplayarak istifliyor. Yapılan çalışma, hem mahalle halkını bir araya getiriyor hem de keyifli sohbetlerin edilmesine vesile oluyor” diye konuştu.