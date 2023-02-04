PAÜ’lü hukuk öğrencilerinin dört gözle beklediği protokol imzalandı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü ve Denizli Baro Başkanlığı arasında PAÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri ve değerlerinin gelişmesine yönelik bir protokol imzalandı.

Denizli Barosuna kayıtlı avukatların, stajyer öğrencilerin meslek içi eğitimine katkı sağlaması hedeflenen iş birliği protokolü çerçevesinde staj yapmak isteyen hukuk fakültesi öğrencileri PAÜ Hukuk Fakültesi Staj Komisyonu tarafından üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri arasından gönüllülük esasına göre belirlenecek.

Denizli Baro Başkanı Av. Adnan Demirdöğer imzalanan protokol ile ilgili şunları dile getirdi: “Denizli Barosu ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü bünyesi içerisinde imzalanan bu protokol çerçevesinde öğrencilerimizin mesleki yaşamlarına başladıklarında mesleki sorunlarla karşılaşmaması, çalışma ortamını yakından tanımaları gibi konuları göz önünde bulundurduk. Hukuk fakültesi öğrencileri meslek hayatına atılmadan yürütülecek bu program için bugün bir protokol imzalamış bulunmaktayız. İmzaladığımız iş birliği protokolü hukuk fakültesi öğrencileri ileride avukat veya hâkim olarak mesleğe başladıklarında sorunlarla karşılaşmamaları adına Denizli Barosunda pratiğe yönelik çalışmaların yapılmasına yönelik bir çalışma oldu. İmzalamış olduğumuz protokolün öncelikle öğrencilerimize, hukuk fakültesi öğretim üyelerine, Denizli Barosu tüzel kişiliğine ve Denizli Barosundaki tüm meslektaşlarımıza ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğüne hayırlı olsun dilerim.”

“Öğrencilerimiz kariyer hayatında yaşayacağı olayları öğrenci iken görüp kendisini ona göre hazırlamasını hedef edindik”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan protokol ile ilgili yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Misyonu ‘üreten üniversite’ vizyonu üniversite hayatın rehberidir düsturuyla yola çıktığımız, şehirle bütünleşmeyi hedef edinmiş Üniversitemizin her fakültesinin her meslek yüksekokulunun bağlantısı olmasını çok arzu ettik. Bu noktada epey yol kat ettik. Bunların en önemlilerinden bir tanesi hukuk fakültemizle Denizli Barosu’nun bugün imzaladığımız iş birliği protokolü oldu. Hukuk fakülteleri lisans eğitimi içinde staj programı yapılmamaktadır. Bu protokol ile bunu sağlamış bulunmaktayız. Öğrencimiz mezun olmadan önce bir avukat bürosunu görmesi, bu büroda neler yapıldığını görmesi, dosyaların nasıl hazırlandığını görmesi gibi diğer taraftan da bir mahkemeye şahit olması gibi gelecekte kariyer hayatında yaşayacağı olayları öğrenci iken görüp kendisini ona göre hazırlamasını hedef edinerek, daha iyi bir hukukçunun yetişmesi adına bu protokolü imzalamış bulunuyoruz. Çok değerli Baro Başkanımız uzattığımız eli boş bırakmadı karşılık verdi. Ben kendilerine ve tüm Baro üyelerine huzurlarınızda teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum.”