PAÜ depremzedeler için seferber oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkisini gösteren depremlerin ardından depremzedeler için yardım toplama ve kan bağışı için harekete geçti. PAÜ Hastanelerinden 60 kişilik sağlık çalışanı, bölgedeki sağlık çalışmalarına destek vermek üzere yola çıktı.

Deprem felaketinin ardından bölgeye gönderilmek üzere PAÜ Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi ile PAÜ Hastaneleri Taş Kafe yanında kurulan yardım toplama alanların yardımlar toplandı. Ayrıca gün boyunca PAÜ Hastanelerinde depremzedeler için kan bağışı toplanacak. Dün itibariye hayırseverlerin destekleri ile toplanmaya başlanan; battaniye, ısıtıcı, mont, bot ve kışlık giysi yardımları her yaştan PAÜ’lünün desteği ile kolilere yerleştirildi ve ardından iki tıra yüklenerek bölgeye gönderilmek üzere yola çıkarıldı. Pamukkale Üniversitesi Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nden depremin yaşandığı bölgeye hareket eden insani yardım tırlarını Rektör Yardımcıları başta olmak üzere, öğretim üyeleri ve idarecilerin yanı sıra, yardım çalışmalarına ilk andan itibaren büyük destek veren PAÜ’lü öğrenciler uğurladı. Ayrıca PAÜ Hastanelerinden 60 kişilik sağlık personeli de depremzede vatandaşlara destek vermek üzere deprem bölgesine gitti.

“Gün birlik olma günüdür, destek veren PAÜ mensuplarına, tüm vatandaşlarımıza minnettarız”

Pamukkale Üniversitesi bünyesinde depremzedeler için yürütülen yardım toplama ve kan bağışı ile ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları ifade etti: “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde hissedilen depremlerin ardından depremzede vatandaşlarımız için dün itibariyle üniversitemiz bünyesinde bir yardım çalışması başlattık. Bu çerçevede bölgeye gönderilmek üzere battaniye, ısıtıcı, mont, bot ve kışlık giysi yardımları öğrencilerimiz, üniversite personelimiz tarafından toplanarak dün ve bugün iki tıra yüklendi. Yaralı depremzede vatandaşlarımızın ise acil ihtiyaçları arasından en hayati olan, kan kaybı ve ağır yaralanmalardan ötürü kan ihtiyacı olmaktadır. Toplanan yardımlardan bu yardımların paketlenip hazırlanarak tırlara yüklenmesine kadar destek veren büyük küçük tüm PAÜ’lülere ve yardımsever vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Gün birlik olma günüdür, destek veren PAÜ mensuplarına ve vatandaşlarımıza minnettarım. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tüm yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum.