Pamukkale Belediyesi Ramazanın güzelliğini Akköy’e taşıdı

Pamukkale Belediyesi, Ramazan ayında ilçedeki ilk mahalle iftarını Akköy Mahallesi’nde açtı.

Pamukkale Belediyesi, her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da mahallelerde iftar sofraları kuruyor. Pamukkale Belediyesi’nin ilçedeki ilk mahalle iftar sofrası Akköy Mahallesi’nde açıldı. Akköy Kapalı Pazaryeri’nde yapılan iftar buluşmasına Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ev sahipliği yaptı. Başkan Örki, iftar öncesi vatandaşlarla bir araya gelerek hayırlı ramazanlar dileklerini iletti. İftar yemeğinde vatandaşlara hitap eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Davetimize icazet ettiğiniz, soframızın daha da bereketlenmesine vesile olduğunuz ve 7’den 70’e büyük bir aile olarak buraya koşturarak geldiğiniz için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Ülke olarak çok ciddi imtihanlardan geçiyoruz. Yaşanan büyük depremin yaralarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ivedilikle sarılıyor. Yüce rabbim deprem felaketinde canlarını kaybeden vatandaşlarımıza rahmetiyle muamele etsin, geride kalanlara sabırlar versin. Hasta olup şifasını bekleyenler var onlara da şifasını versin inşallah” dedi.

“Bin kişilik iftar sofrasını biz oradaki depremzelerimize açıyoruz”

Deprem bölgesinde de iftar çadırı açtıklarını dile getiren Başkan Avni Örki, “Şu anda Pamukkale Belediyesi olarak Akköy’de iftar sofrasında bir aradayız. Aynı zamanda, sizlerin o tertemiz vergileriyle, sizlerin helal kazançlarından artırdıklarınızla, Pamukkale Belediyesi olarak deprem bölgesinde de her gün aynen burası gibi bin kişilik iftar sofrasını biz oradaki depremzelerimize açıyoruz. Aynı zamanda da her gün aynı sayıda vatandaşımızın sahur sofrasını yine o deprem bölgesinde açıyoruz. Rabbim bizleri birbirimizden ayırmasın. Birlik ve beraberliğimiz daim etsin. En önemlisi evlatlarımızla, sevdiklerimizle birlikte sağlık versin, nice ramazanlar nasip etsin” diye konuştu.

Belediyeye teşekkür ettiler

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, iftarda yaptığı konuşmada, “Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki şahsında belediyemize böylesi güzel bir sofrada sizlerle buluşmamıza vesile olduğu için teşekkür ediyorum” dedi. Akköy Mahalle Muhtarı Ahmet Yılmaz da, Pamukkale Belediyesinin mahallelerine her zaman destek verdiğini, vatandaşların sorunlarına anında çözümler bulduğunu belirterek, “Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi. İftar yemeğine katılan Akköy mahalle sakinlerinden Halil İbrahim Çetin ise, “Pamukkale Belediyesi bugün burada 7’den 70’e tüm Akköylülerin bir araya gelmesine vesile olarak, görkemli bir iftar sofrası açtı. Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.