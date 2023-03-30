Otomobil ile midibüs çarpıştı; Ölü ve yaralılar var

Denizli’nin Buldan ilçesinde tır midibüsü ile otomobilin karıştığı kaza ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Buldan ilçesine Tosunlar Mahallesinde trafik kazası meydana geldi. Bir tur midibüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan yatarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kaza nedeniyle ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.