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Otomobil ile midibüs çarpıştı; Ölü ve yaralılar var
DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE TIR MİDİBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI KAZA ÖLÜ VE YARALILAR OLDUĞU BİLDİRİLDİ.
DENİZLİ 30.03.2023, 15:52
Denizli’nin Buldan ilçesinde tır midibüsü ile otomobilin karıştığı kaza ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.
Buldan ilçesine Tosunlar Mahallesinde trafik kazası meydana geldi. Bir tur midibüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs yan yatarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kaza nedeniyle ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.