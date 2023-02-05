Otobüs kazasında Denizlili öğretmen can verdi

Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü otobüs kazasında Denizlili lise öğretmeni Ayşe Koç hayatını kaybetti.

Dinar-Çay karayolu Cebitaş rampası mevkiinde meydana gelen kazada Diyarbakır’dan Bodrum’a gittiği öğrenilen S.C. idaresindeki 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 6 kişi olay yerinde, 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 33 kişi ise ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşların kimliklerinin belli olmasının ardından bir acıda Denizli’ye düştü. Denizli’nin Honaz ilçesindeki bir lisede ingilizce öğretmeni olarak görev yapan Ayşe Koç’un hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ayşe öğretmenin ölüm haberi eğitim camiasını yasa boğdu.