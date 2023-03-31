Okul öncesinde ücretsiz yemek uygulaması veli ve öğrencileri memnun etti

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şükriye Demireren Özel Eğitim Anaokulu, Şükriye Demireren Anaokulu ve Nedime Kabaklıoğlu Anaokulunu ziyaret etti.

2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci dönem zilinin çalması ile Milli Eğitim Bakanlığınca ücretsiz yemek uygulaması genişletilerek anaokullarının tamamı bu kapsama alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şükriye Demireren Özel Eğitim Anaokulu, Şükriye Demireren Anaokulu ve Nedime Kabaklıoğlu Anaokulu ziyaretinde ücretsiz yemek kapsamında öğrencilere verilen kahvaltıda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Denizli’de 35 bin 562 öğrencinin ücretsiz yemek hizmetinden yararlandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “Taşımalı eğitim ve pansiyonlarda kalan öğrencilere verilen ücretsiz yemek hizmetinin Bakanlığımızca son yirmi yılda kapsamı her geçen gün genişletildi.

20. Millî Eğitim Şûrası’nda "okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanması" yönündeki tavsiye kararı sonrası bakanlığımızca öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verilmesine ilişkin ülke genelinde çalışmalara hız verildi. Hâlihazırda eğitim öğretim yılının başında ülke genelinde 1,5 milyon olan ücretsiz yemekten faydalanan öğrenci sayısı her geçen artıyor. Son olarak da ikinci dönemin başlaması ile okul öncesi eğitimde tüm öğrencilerimiz ücretsiz yemek hizmetinden yararlanmaya başladılar. Bakanlığımız tüm bu çalışmaları ile eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması konusunda somut bir adım daha attı. 20 Şubat Pazartesi tarihinde kapsamı genişletilen ücretsiz yemek uygulamasıyla ilimiz anaokullarında ve anasınıflarında eğitim alan öğrencilerimiz bu hizmetten yararlanıyor. Okullarımıza yaptığımız ziyaretlerde öğrenci ve velilerimizden uygulamadan memnuniyet dönüşleri alıyoruz. Bize ve öğrencilerimize bu imkânı sunan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Bakanımıza ve Valimiz ile organizasyonda emeği geçen herkese öğrencilerim adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.