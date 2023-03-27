Merkezefendi’den deprem bölgesine günlük 2 bin ekmek ulaştırılıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından deprem bölgesi Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde afetzedelere günlük 2 bin adet ekmek ulaştırılıyor.

Afet bölgelerine desteklerini sürdüren Merkezefendi Belediyesi, afetzedeler için çalışmalarına devam ediyor. Depremin yıkıcı etkisinin en çok yaşandığı illerden olan Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesindeki depremzede vatandaşlar için Merkezefendi Belediyesince günlük iki bin adet ekmek ulaştırılıyor. Ekmekler, ekipler tarafından ilçenin birçok noktasında afetzedelere teslim ediliyor. Merkezefendi Belediyesi, hayırsever vatandaşların yaptığı yardımları deprem bölgesine göndermeye de tüm hızıyla devam ediyor. Bunun yanı sıra Merkezefendi Kültür Merkezi’nde kurulan Dayanışma Merkezi’nden de Denizli’ye gelen depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor.

“Her zaman afetzedelerimizin yanındayız”

Birlik, beraberlik ve dayanışmanın sürdüğünü belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını imkanlarımız isitikametinde karşılamak için çalışıyoruz. İlk günden bu yana desteklerimizi hem deprem bölgelerinde hem de şehrimizde sürdürüyoruz. Ekip arkadaşlarımız, bölgedeki afetzedelerimize günlük ekmeklerini teslim ediyorlar. Bu zor günleri el ele vererek, hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.