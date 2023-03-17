Merkezefendi’de özel bireylere ulaşım desteği sürüyor

Merkezefendi Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisi bünyesindeki Engelsiz Ulaşım araçları özel bireylere ulaşım konusunda desteklerini sürdürüyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Özel bireylerimizin ve yakınlarının hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından özel insanların ve yakınlarının şehir merkezindeki kamu kuruluşlarına, bankalara ve hastanelere ulaşımlarını kolaylaştırmak için faaliyete geçirilen Engelsiz Ulaşım hizmeti faaliyetlerine devam ediyor. Başta hastane ve kamu kuruluşlarına ulaşım desteği sağlayan araç yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan özel bireylere ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor. Ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen özel bireyler ve yakınları telefon numarası iletişim hattından hafta içi her gün 09.30 ile 16.00 saatleri arasında istediği güne rezervasyon yaptırabilir. Rezervasyonlar hedefinde kayıt oluşturan özel insanlar, evlerinden alınarak istedikleri yere götürülüp işlerini tamamladıktan sonra tekrar evlerine bırakılıyor.

“Onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor”

Engelsiz Ulaşım hizmeti ile özel bireylere ulaşım desteği sağlamaya devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Özel insanlarımıza her zaman büyük önem ve değer veriyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla birlikte bu anlayış ile hizmet ve projeler gerçekleştiriyoruz. Özel bireylerimizin ve yakınlarının hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Ulaşımdan faydalanan özel insanlarımız ve aileleri bu hizmetten gayet memnun. Onların mutlu olması bizleri de mutlu ediyor. Bugüne kadar yüzlerce vatandaşımıza ulaşım hizmeti sağladık. İnsana dokunur hizmetler gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Engelsiz ulaşım aracı hayatımızı kolaylaştırıyor”

Merkezefendi Belediyesi’nin Engelsiz Ulaşım Aracı Desteği’nden 1 yıldır faydalandığını belirten 37 yaşındaki Ethem Yüksel, "Engelsiz ulaşım aracı sayesinde banka ve hastane gibi kamusal alanlarda biz gibi engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmakta. Bu tür icraatların ülkemizde çoğalmasını temenni ediyorum. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a da bize verdiği değerden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.