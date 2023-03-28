Merkezefendi Kent Tiyatrosu 3 yaşında

Merkezefendi Kent Tiyatrosu kuruluşunun üçüncü yılında Dünya Tiyatro Günü’nde sahne aldı, tiyatro severler oyuna yoğun ilgi gösterdi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından üç yıl önce kurulan Merkezefendi Kent Tiyatrosu, oyunlarına kaldığı yerden devam ediyor. Kuruluş yıl dönümü ve Dünya Tiyatro Günü’ne özel sahneye çıkan tiyatro ekibi, Muzaffer İzgü’nün kaleme aldığı "Lütfen Kızımla Evlenir Misiniz?" tiyatro oyununu oynadı. Tiyatro severlerin salonu doldurduğu iki perdelik oyun, izleyicilerden tam not aldı. İki saat süren oyunun sonunda Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyuncuları ayakta alkışlandı.