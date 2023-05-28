Mantar aramaya giden yaşlı kadın kayboldu

Denizli’de eşi ile birlikte mantar aramaya giden 72 yaşındaki Ayşe Koç, ormanlık alanda kayboldu. Yaşlı kadını bulmak için jandarma, AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Denizli’nin Bekilli ilçesine bağlı Gömce Mahallesi’nde yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Koç, öğle saatlerinde eşi Ahmet Koç ile birlikte mahalle yakınındaki İmralı Yolu bölgesine mantar aramak için gitti. Bir süre ormanlık alanda mantar arayan Ayşe Koç bir süre sonra gözden kayboldu. Ahmet Koç, birlikte mantar aramaya çıktığı eşi Ayşe Koç’u tüm aramalarına rağmen bulamayınca, jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Ayşe Koç’u bulmak için öğle saatlerinde başlatılan arama kurtarma çalışmalarının ormanlık alanda devam ettiği bildirildi.