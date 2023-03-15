Halk eğitimi merkezleri, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek oluyor

Denizli Halk Eğitimi Merkezleri ekipleri, deprem bölgesindeki vatandaşlara olan desteğini aralıksız olarak sürdürüyor.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bölgedeki pek çok ili etkileyen deprem afeti ilk günden itibaren Denizli’de bağlı tüm halk eğitim merkezleri depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kıyafetten polar battaniyeye, çoraptan havluya, uyku tulumundan örgü oyuncaklara kadar daha birçok ürün üreterek deprem bölgelerine gönderdi.

Her türlü zorluğu aşmanın anahtarı eğitimden geçer düşünceyle Milli Eğitim Bakanlığı Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı hayat boyu öğrenme kurumları, deprem bölgesinde etkinlik ve faaliyet yaparak depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Bu etkinlik ve faaliyetler depremden etkilenen şehirlerde MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce oluşturulan “Destek Koordinasyon Merkezleri”nde gerçekleştiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı açıklamada; “Hatay/Antakya’da Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulan Destek Koordinasyon Merkezine ilk olarak ilimiz Çal Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüzün 8 kişilik Halk Eğitimi Faaliyetleri Ekibi gitti. Burada görevli oldukları süre içerisinde vatandaşlarımıza yönelik çeşitli kurs ve etkinlikler düzenlediler. Görevlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak geçtiğimiz günlerde ilimize geri dönen ekibimizden Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulan 7 kişilik ekip görevi devraldı. Merkezefendi Ekibi 13-19 Mart 2023 tarihleri arasında görev yapacaklar. Halk Eğitimi Faaliyetleri Ekibi öncelik olarak kadın ve çocuklara yönelik birçok faaliyet yapmaktadır. Ekibimizin yanlarında götürdükleri kumaş ve dikiş makinaları ile depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda ürünler dikilmektedir. Çocuklara yönelik boyama, sportif faaliyetler, müzik etkinlikleri, eğlenceli çocuk oyunları vb. birçok etkinlik yapılmaktadır. Hayat boyu öğrenme kurumlarımız ‘her yerde, her yaşta, her koşulda eğitim’ diyerek depremzede vatandaşlarımızın bir nebze olsa da yaralarını sarmaya çalışmaktadır. Gönüllü olarak deprem bölgesine giderek vatandaşlarımıza hizmet eden arkadaşlarımıza milletimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.