Erasmus proje ortakları Denizli’de

Denizli’de Saime Aslan Anaokulu, Erasmus+ projesi çerçevesinde Portekiz, Macaristan ve İtalya’dan gelen eğitimcileri ağırlıyor.

Merkezefendi ilçesi Saime Aslan Anaokulunun yürüttüğü “All Learn Robotics on Kindergarten” isimli Erasmus+ projesi çerçevesinde Portekiz, Macaristan, ve İtalya’dan gelen ekipler ve proje ortakları kentte ağırlanıyor. Projenin Türkiye ayağı için Denizli’de bulunan Portekiz, Macaristan ve İtalya’lı eğitimciler Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Portekiz, Macaristan ve İtalya’lı eğitimcilere Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Avrupa Birliği ülkeleri ile yapılan Erasmus+ projelerinin kültürel ve akademik gelişmeye büyük katkı sağladığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Saime Aslan Anaokulumuzun “All Learn Robotics on Kindergarten” isimli Erasmus+ projesi ile okul öncesinde Robotik çalışmalar üzerine uygulamalar yapmaktayız. Anaokuluna devam eden 4-5 yaş öğrencilerimizde algoritmanın temelini oluşturuyoruz. 2020 yılında başlayan projemizle birlikte okulumuzun bütün sınıflarında Robotic kodlama etkinlikleri yapılıyor. Öğrencilerimiz materyaller ve kâğıt üzerinde kodlama etkinlikleri ile algoritma mantığını zevkli çalışmalarla kavrarken sonrasında uygulamalarda kolayca ilerliyorlar. Projemizle birlikte yaptığımız çalışmalarla çocuklarımız analiz etme, problem çözmede farklı çözüm yolları üretme gibi kazanımlar elde ettiler. Küçük yaşlarda kodlama ve robotik alanına yönlenen öğrencilerimizin ileriki yaşlarda önemli çalışmalara imza atacağına inanıyorum” dedi.