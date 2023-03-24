Egekent Hastanesi’nden yaşlıların sağlığına katkı sağlayacak önemli tavsiyeler

Denizli Özel Egekent Hastanesi, 8-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla hastane içerisinde muayene olan ve yatarak tedavi gören yaşlı hastalarının haftasını kutlayarak, sağlıklarına katkı sağlayacak tavsiyelerde bulundu.

Yaşlılar Haftası etkinlikleri çerçevesinde yaşlı hastalarını unutmayan Denizli Özel Egekent Hastanesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hülya Koçer eşliğinde yatarak tedavi gören ve muayene olmak için hastaneye gelen yaşlı hastaları ile görüşüp Yaşlılar Haftasını kutladı.

Hastalar ile sohbet eden Özel Egekent Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hülya Koçer, “Kültürümüzde yaşlılarımız çok büyük öneme sahip. Onlara saygı ve sevgi ile yaklaşmak değerlerimizin bir parçası. Bunu devam ettirmeliyiz. Denizli Özel Egekent Hastanesi olarak da bu bilinç ile hastalarımıza yaklaşmak prensiplerimizden biri” şeklinde konuştu.

Yaşlı sağlığı için önemli tavsiyeler

Denizli Özel Egekent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Selahattin Hersekli de Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlı hastaların sağlıklarına katkı sağlayacak tavsiyelerde bulundu. 65 yaş üzerindeki hastalarda beslenmenin önemine vurgu yapan Uzm. Dr. Selahattin Hersekli, beslenmenin her yaş düzeyinde önemli olduğunu fakat ilerleyen yaşlarda daha çok üzerinde durulması gerektiğini söyledi. Süt, et, baklagil, sebze ve meyve tüketiminin dengeli bir şekilde olması gerektiğine değinen Uzm. Dr. Hersekli, 65 yaş üzerindeki kişilerin yağlı ve ağır besinlerden kaçınması gerektiğine dikkat çekti.

Sağlıklı yaşamın tek yönlü olmadığını söyleyen Uzm. Dr. Selahattin Hersekli, yaşlı sağlığına katkı yapacak şu tavsiyelerde bulundu:

“Sağlıklı yaşam için, özelikle de orta yaşın üzerindeyseniz, dikkat etmesi gereken birçok etken var. Özellikle bu etkenlere yaşlanmadan önce dikkat ederek sağlıklı yaşlanılmalı fakat yaşlılık sürecinde dikkat edilmezse sonuçları daha kötü olabilir. Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalı. Su tüketimine dikkat edilmeli. Kaliteli uyku uyumak da çok önemli. Her yaşta olduğu gibi rutin muayeneler aksatılmamalı. Olumlu düşünün ve düşme durumlarına karşı dikkatli olun”