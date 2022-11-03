DSO’un yeni yönetimi, Denizli’nin sorunlarını Ankara’ya taşıdı

Denizli Sanayi Odası heyeti Ankara temasları çerçevesinde Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ı ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nu makamında bir araya geldiler. İlk buluşmalarını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na yapan heyet, DSO’nun yeni yönetimi olarak yapmayı planladıkları projelerini ilettiler. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yeni yönetime hayırlı olsun dileklerini iletirken yürütülen örnek seçim süreci konusunda da heyeti tebrik etti.

Denizli heyeti, Denizli’de yeni sanayi alanlarına ihtiyaç olduğunu, Denizlili sanayicilerin yatırım iştahlarının yüksek olduğunu belirterek yeni OSB alanları için destek istediler. Yeni dönem projeleri hakkında da Ahmet Yıldız’ı bilgilendiren heyet, sanayicilerin belli başlı problemlerini de aktardı.

Yeni yönetimin en büyük projelerinden olan enerji ihtisas alanları ile ilgili temaslarda da bulunan heyet, bu çerçevede Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ı bir araya geldi. Buluşma esnasında Denizlili sanayicilerin kullanımı için kurulması için planlanan enerji ihtisas alanlarının tahsisi ile ilgili istişarelerde bulundu.

Buluşmalarını Ticaret Bakanlığını ile tamamlayan heyet, Bakanlığa gerçekleştirdikleri ziyarette başta finansman olmak üzere; “enerji” ve “lojistik” gibi alanlarda Denizli sanayisinin yaşadığı sorunları aktardılar. Sanayicilerden gelen sorunları bir dosya altında toplayıp Bakana ileten heyet, aynı zamanda konularını Bakanlığa sözlü olarak da ifade etme şansı buldu. Buluşmalar ile ilgili genel bir değerlendirme yapan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Kasapoğlu, Ankara’da kurmuş oldukları temasların oldukça faydalı olduğunu, sundukları dosyaların takipçisi olacaklarını ve Ankara temaslarını bundan sonraki dönemde sıklıkla tekrarlanacağını belirtti.