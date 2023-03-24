DOSTEK Koleji öğrencileri deprem anında nasıl hareket edeceklerini öğrendi

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde DOSTEK Koleji öğrencileri deprem anında yapılması gerekenleri öğrenerek bilgilendi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans salonunda Denizli OSB Müdürlüğü İtfaiye Müdürü İsa Dal tarafından Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) öğrencilerine yönelik “Afet yönetimi” konulu seminer gerçekleştirildi. Özellikle deprem ve yangın tatbikatları hakkında bilgi verilerek, deprem ve yangın anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda katılımcılar bilgilendirildi. Afetler ve çeşitleri, afetler karşısında önceden alınması gereken tedbirler, deprem bilgisi, deprem öncesi hazırlık ve tedbirler, deprem anında hareket tarzları hakkında detaylı konuların anlatıldığı seminerde öğrenci ve öğretmenlere pratikte rahatlıkla uygulayabilecekleri ve hayat kurtaran önemli bilgiler verildi.

Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla böyle bir eğitimi planlayıp öğrenci ve öğretmenlerine verdiklerini ifade eden DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu; Depremler başta olmak üzere afetlerde karşılaşılabilecek tehlike ve riskler konusunda bireysel afet bilincini geliştirmek, alınacak önlemlerle afet riskinin azaltılabileceği bilgisini yaygınlaştırmak ve bireyleri afete hazırlık için gerekli adımları atmak için cesaretlendirmek amacıyla bu tarz etkinliklere sık sık yer verdiklerini söyledi.