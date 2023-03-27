Derenin ayırdığı 2 mahalle 50 metrelik mesafede orucu 3 dakika geç açıyor
ELLİ METRELİK DERENİN AYIRDIĞI MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNE BAĞLI ÇAMOLUK MAHALLESİ İLE DENİZLİ’NİN KALE İLÇESİNE BAĞLI MUSLUGÜME MAHALLESİ, 3 DAKİKA ARAYLA İFTAR AÇIYOR.
Elli metrelik derenin ayırdığı Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Çamoluk Mahallesi ile Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Muslugüme Mahallesi, 3 dakika arayla iftar açıyor.
Muğla ve Denizli illerinin tam ortasında kalan Muslugüme Mahallesi ve Çamoluk Mahallesi’nde oturan vatandaşlar aralarında sadece 50 metrelik dere olmasına rağmen derede bulunan köprüde adımla il değiştirebilirken, mahalleliler oruçlarını ise 3 dakikalık arayla açıyor.
Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Çamoluk Mahallesi Muhtarı Ayhan Madan, "Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Muslugüme Mahallesi ile Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Çamoluk Mahallesi arasında topraklarımız ortak bölgede kesişiyor. Denizli bölgesi ile Muğla bölgesi arasında iftar saatleri birimiz 3 dakika önce açıyor, birimiz 3 dakika sonra açıyor. Aramızda sadece 50 metrelik dere bulunuyor, derede bulunan köprüden bir adım ile Denizli bölgesindeyiz" dedi.