Depremzede gençler sınavlara çadır kentte kurulan parkurda hazırlanıyor

Denizli Halk Eğitimi Merkezleri ekipleri, Hatay’daki çadır kentte kurulan parkurda depremzede gençleri, polislik ve beden eğitimi öğretmenliği sınavlarına hazırlıyor.

Her türlü zorluğu aşmanın anahtarı eğitimden geçer düşünceyle Milli Eğitim Bakanlığınca deprem afetinden etkilenen illerde oluşturulan Destek Koordinasyon Merkezlerinden biri olan Hatay’da, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı hayat boyu öğrenme kurumları, deprem bölgesinde etkinlik ve faaliyet yaparak depremzede vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Hatay il merkezinde bulunan Denizli Halk Eğitimi Faaliyetleri Ekibi, kadın ve çocuklara yönelik yaptıkları birçok faaliyetle beraber, çadır kentte depremzede gençleri polislik ve öğretmenlik sınavına hazırlıyor. Polis ve beden eğitimi öğretmeni olma hayali kuran Hataylı depremzede gençler, kaldıkları çadır kentte Denizli Halk Eğitimi Faaliyetleri Ekibince oluşturulan parkurda öğretmenler eşliğinde sınavlara hazırlık için çalışıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, yaptığı açıklamada; “Deprem felaketinin yaşandığı ilk günden itibaren birçok okul ve kurumumuzda olduğu gibi halk eğitimi merkezlerimiz de hummalı bir çalışma ile deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan gıda, hijyen ve giyim malzemelerini üreterek gönderdi. Halk eğitimi merkezlerimizde ihtiyaçlarına göre üretimlerimiz devam ediyor. Ayrıca Bakanlığımızca deprem bölgesinde oluşturulan Destek Koordinasyon Merkezlerinde de ilçe halk eğitim merkezlerimiz dönüşümlü olarak çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Hayat boyu öğrenme kurumlarımız ‘Her yerde, her yaşta, her şartta eğitim’ diyerek depremzede vatandaşlarımızın bir nebze de olsa yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Bölgedeki depremzede gençlerimizin gelecekte yapmayı istedikleri meslek hayallerinin gerçekleşmesi adına da Hatay’da gerekli alt yapıyı oluşturarak, polislik ve beden eğitimi öğretmenliği sınavlarına hazırlanmaları için ellerindeki imkânları kullanarak parkur oluşturdular. Gönüllü olarak deprem bölgesine giderek vatandaşlarımıza hizmet eden arkadaşlarımıza milletimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.