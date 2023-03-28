Depremde vefat eden öğretmenin adı köy okulunda yaşatılacak

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremde hayatını kaybeden Çivrilli öğretmen Şeyma İyiol’un adı okuduğu köy okulunda yaşatılacak.

Görev yaptığı Hatay’da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Özdemircili öğretmen Şeyma İyiol adına eğitim gördüğü okulda ana sınıfı yapıldı. İlk okul öğretmeni Aydın Özcan ve kız kardeşinin öncülük ettiği kampanya ile yenilenen ana sınıfına Şeyma İyiol’un adı verildi. Tadilat yapılarak zemini ve gereçleri yenilenen anasınıfı düzenlenen törenle açıldı. Okul bahçesinde yapılan açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Kocakaplan depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara rahmet dileyerek, “Tüm Türkiye’yi derinden etkileyen depremde bizde Şeyma kızımızı kaybettik. Allah yakınını kaybeden herkese sabır versin. Vefat edenlere rahmet etsin” dedi.

Şeyma İyiol’un ilkokul öğretmeni ve anasınıfının yapımında büyük emek sahibi öğretmeni Aydın Özcan açılan anasınıfında yeni Şeyma’lar yetişeceğini belirterek, “Şeyma kızımız çok başarılı ve azimli bir öğrencimizdi. Onun adına açtığımız anasınıfında nice Şeymalar yetişecek. Unutmamak için yeni Şeymalar yetişsin diye bu anasınıfını açtık, hayırlı olsun” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından ana sınıfının yapımı ve tadilatında emeği geçen Şeyma İyiol’un ilkokul öğretmeni Aydın Özcan ve ablası Ceylan İyiol’a teşekkür plaketi verildi.

Tören anasınıfının kurdelesinin kesilmesiyle devam ederken Şeyma İyiol’un annesi Emine İyiol tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.