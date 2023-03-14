Denizlispor’da Emre Sağlık 6 hafta yok

Erzurumspor maçında sakatlanan A. Denizlispor oyuncusu Emre Sağlık’ın sağ kol dirseğinde kırık tespit edilmesi nedeniyle 6 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig’in ekiplerinden A. Denizlispor tarafından yapılan açıklamada, “Erzurumspor maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Emre Sağlık’ın sağ kol dirseğinde kırık tespit edildi. Kolu alçıya alınan ve cerrahi operasyona gerek olmadığı belirtilen oyuncumuz en az 6 hafta forma giyemeyecek” denildi.