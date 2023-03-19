Denizlispor, İstanbul’dan puansız dönüyor

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında Denizlispor, deplasmanda Pendikspor’a 2-1 yenildi.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Hasan Kılıç’ın ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

30. dakikada ceza sahası içinde Berkay’ın pasında, Hasan Kılıç’ın ceza yayı üzerinde yaptığı sert vuruşta top kale direğinin dibinden dışarı gitti.

41. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kappel, Schwechlen’in müdahalesi ile yerde kalırken, hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

45. dakikada penaltıda topun başına geçen Regattin, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-0

54. dakikada sağ taraftan topla ilerleyen Kappel, ceza sahası içerisindeki Thuram’a ortaladı. Bu oyuncunun kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

79. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ali Han Tunçer rakibinden sıyrılarak vuruşta meşin yuvarlağı ağlarlarla buluşturdu. 2-0

90+5. dakikada sağ taraftan taç kullanan Muhammet Özkal topu Ömer Şişmanoğlu’na aktardı. Ömer’in gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

Stat: Pendik

Hakemler: Yasin Kol xx, Abdullah Bora Özkara xx, Deniz Turgut xx

Pendikspor: Kubilay Anteplioğlu xx, Gökcan Kaya xx, Berkay Sülüngöz xx, Murat Akça xx, Ferhat Öztorun xx, Hasan Kılıç xx, Aias Aosman xx, Ahmed Ildız xx (Ali Han Tunçer dk. 70 xx), Leandro Kappel xx (Oğulcan Çağlayan dk. 85 ?), Adrien Regattin(Oltan Karakullukçu 90+5 ?), Thuram xx (Görkem Bitin dk. 85 ?)

Yedekler: Murat Akşit, Tarık Tekdal, Ahmet Yazar, Erhan Kara, Atakan Müjde, Efe Seyhan

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Denizlispor: Hüseyin Altıntaş xx, Muhammet Özkal xx, Oğuz Yılmaz xx, Hakan Çinemre xx, Leo Schwechlen xx, Dja Djedje (Okan Derici dk. 87 ?), Gökhan Süzen xx (Mustafa Çeçenoğlu dk. 69 xx), Kevin Mayi x (Özer Özdemir dk. 68 xx), Muhammed Gönülaçar xx, Bekir Turaç Böke xx, Ömer Şişmanoğlu xx

Yedekler: Abdülkadir Yalçın, Ali Eren Yalçın, Asım Hamzaçebi, Berkant Gümdem

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Regattin (dk. 45 pen.), Ali Han Tunçer (dk. 79) (Pendikspor), Ömer Şişmanoğlu (dk. 90+5)

Sarı kartlar: Kevin Mayi, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Muhammet Özkal (Denizlispor)