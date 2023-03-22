Denizli’nin mitolojik hikayelerini en iyi anlatan resimler ödüllendirildi

Denizli’de “Denizli Mitolojik Hikayeleri” konulu resim yarışmasında eserlerin sergilendiği yarışmada ilk beşe giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Merkezefendi İlçesi Denizli Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Amfi Salonunda resim yarışması sergi ve ödül töreni gerçekleştirildi. Resim yarışması ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, davetliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında “Sanatlı bir etkinliğin Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesinde yapılması programa ayrıca bir anlam kattı. Okulumuz geleceğin sanatçılarını yetiştiren güzide okullarımızdan biridir. Hayatın her alanında sanatın önemli bir yeri var. Okulumuzda gerçekleştirilen etkinlikler için katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Hayata sanatlı bakış açısını tabloya döken ve birbirinden özgün eserler çıkaran öğrencilerimizi de tebrik ediyorum” dedi.

Protokol konuşmalarını sonrasında yarışmaya katılan 23 öğrencinin de eserlerinin sergilendiği “Denizli Mitolojik Hikâyeleri” Konulu Resim Yarışmasında ilk beşe giren öğrenciler ödüllerini protokol üyelerinden aldı. Programın devamında Milli Eğitim Bakanlığınca 25 Kasım 2022- 19 Ocak 2023 tarihleri arasında Türkiye genelinde yapılan “Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması Tanıtım Müziği” yarışmasında Grup Teknolojisi dalında il şampiyonluğunu alan Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Grubu “Grup Teknoloji” ekibine ödülleri ve Bakanlık tarafından verilen teşekkür belgelerini protokol üyeleri verdi.