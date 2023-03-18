Denizlili öğretmenler, Emine ve Elisa için çadırda doğum günü kutlaması yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay’da evleri yıkılan iki kız çocuğunun doğum günü, Denizlili öğretmenlerin çadırda düzenlediği organizasyonla kutlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği iller arasında yer alan Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Kardeşler Mahallesi’nde bulunan bir apartman yerle bir oldu. Toplam 52 kişinin vefat ettiği apartmanın en üst katında yaşayan 17 yaşındaki Emine Cemaloğlu enkazdan sağ çıkarılırken, farklı bir sitede oturan 5 yaşındaki Elisa’da beton yığınlarının arasında hayata tutundu. Evleri yerle bir olan iki kız çocuğu, bölgedeki çadır kentte yerleştirildi. Denizli’den depremin vurduğu bölgeye Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesindeki ekipler gönderildi. Bölgede çalışmalarını yürüten ekipler, çadır kentte kalan 2 çocuğun doğum günü olduğunu öğrendi.

Görevliler bölgede oluşturdukları Destek Koordinasyon Merkezi’nde Emine ve Elisa’nın doğum günü kutlaması için hazırlık yaptı. Pasta ve hediyeler alan öğretmenler 17 yaşına giren Emine Cemaloğlu ile 5 yaşına giren Elisa’nın doğum gününü kutladı. Sazlı ve kalabalık sürprizle karşılaşan minikler, kutlamanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.