Denizli’den 4 okul Türkiye’yi TIMSS 2023’de temsil etti

DENİZLİ (İHA) – Denizli’den 4 okul, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023’te Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşadı.

Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS), Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından 4 yıllık periyotlarla yapılıyor. TIMSS, 4 ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarındaki başarılarını değerlendiriyor. TIMSS uygulamasında çoktan seçmeli, karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu, kapalı uçlu gibi farklı soru türleri bulunuyor. Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik yapılan bu uygulama, elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.

Dünyada her döngüde 60’a yakın ülkeden katılımın sağlandığı TIMMS, 2023 nihai uygulamasına Türkiye’de 57 ilden 273 okul katıldı. TIMSS’in 2023 nihai uygulamasında Denizli’yi 5. sınıf düzeyinden 4 ortaokul temsil etti. Esat Sivri Ortaokulu, Karaman Ortaokulu, Şehitler Ortaokulu, Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulundaki öğrenciler, Türkiye’yi TIMSS’te temsil etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadı.

Araştırmada yer alan okul ve öğrencileri kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “TIMSS uygulaması, öğrencilerin daha çok muhakeme ve yeteneklerinin ölçüldüğü, farklı soru tiplerinin yer aldığı bir uygulamadır. Öğrencilerin, matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırması olan TIMSS uygulaması çerçevesinde, Denizli’mizi ve ülkemizi temsil etmek üzere sınava girdiniz. Sizler ay yıldızımızı temsil eden gökyüzümüzün Fatihlerisiniz. Sizlerle gurur duyuyorum. Ailelerinize, öğretmenlerinize, okul yöneticilerinize şahsım adına teşekkür ediyorum. Hayat başarınız her zaman yüksek olsun." dedi.

Müdür Ekici, başarının ortaya çıkmasındaki en büyük payın öğretmenlere ait olduğunu ifade ederek uygulama öncesinde ve sürecinde öğrencilerimize gerekli destek ve motivasyonu sağlayan Denizli Ölçme Değerlendirme Merkezi personeline, tüm okulların idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti.