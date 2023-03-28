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Denizli’de Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi
DENİZLİ’NİN TAVAS İLÇESİNDE ARAMA YAPILAN BİR ŞÜPHELİNİN ÜSTÜNDEN ROMA VE BİZANS DÖNEMLERİNE AİT SİKKE, MÜHÜR, KÜPE, TOKA VE OBJE ELE GEÇİRİLDİ.
DENİZLİ 28.03.2023, 16:38
Denizli’nin Tavas ilçesinde arama yapılan bir şüphelinin üstünden Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke, mühür, küpe, toka ve obje ele geçirildi.
Alınan bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Tavas ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan bin şüphelenin üzeri ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada Roma ve Bizans dönemlerine ait sikke, mühür, küpe, toka ve objeler ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, ele geçirilen tarihi eserler ise Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.