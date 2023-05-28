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Denizli’de oy sayım işlemleri sürüyor
DENİZLİ’DE 13. CUMHURBAŞKANI SEÇİMLERİ İÇİN OY VERME İŞLEMİ, TÜRKİYE GENELİNDE SAAT 17.00 İTİBARIYLA TAMAMLANDI. SANDIKLARIN KAPANMASIYLA BİRLİKTE OYLARIN TASNİF VE SAYIM İŞLEMİ BAŞLADI.
DENİZLİ 28.05.2023, 17:30
Denizli’de 13. Cumhurbaşkanı seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oyların tasnif ve sayım işlemi başladı.
Denizli, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda sandık başına gitti. Seçmenler, sabah saat 08.00’de oy verme kabinlerinin kurulduğu noktalara giderek ilk oylarını sandığa atmaya başladı. Saat 17.00’da sandıkların kapanmasıyla birlikte oyların tasnif ve sayım işlemi başladı.