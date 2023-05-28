Denizli’de Cumhur İttifakı seçim zaferini kutladı

Denizli’de kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden 13. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kentteki vatandaşlar meydanda coşkulu anlar yaşadı.

Tüm illerde olduğu gibi Denizli’de de seçim heyecanı en üst seviyede yaşanıyor. Kesin olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan olmasının ardından, çok sayıda vatandaş kendini dışarı attı. İlk başta konvoylar halinde açtıkları müzikle kornalara basıp şehir turu atan Recep Tayyip Erdoğan destekçileri, sonrasında şehrin en işlek noktalarında biri olan Çınar Meydanı’nın da bir araya geldi. Seçmenler burada müzikler eşliğinde seçim sonucunun tadını çıkardı.