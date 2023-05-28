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Denizli’de Cumhur İttifakı seçim zaferini kutladı
DENİZLİ’DE 13. CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİNİN KESİN OLMAYAN SONUÇLARINA GÖRE, CUMHUR İTTİFAKI ADAYI OLAN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN YÜZDE 47.01’LİK ORANLA 326 BİN 35 OY, MİLLET İTTİFAKI ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU İSE YÜZDE 52.99 ORAN İLE 367 BİN 447 OY ALDI.
DENİZLİ 28.05.2023, 22:32
Denizli’de kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden 13. Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kentteki vatandaşlar meydanda coşkulu anlar yaşadı.
Tüm illerde olduğu gibi Denizli’de de seçim heyecanı en üst seviyede yaşanıyor. Kesin olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanının Recep Tayyip Erdoğan olmasının ardından, çok sayıda vatandaş kendini dışarı attı. İlk başta konvoylar halinde açtıkları müzikle kornalara basıp şehir turu atan Recep Tayyip Erdoğan destekçileri, sonrasında şehrin en işlek noktalarında biri olan Çınar Meydanı’nın da bir araya geldi. Seçmenler burada müzikler eşliğinde seçim sonucunun tadını çıkardı.