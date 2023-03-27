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Denizli’de ByLock kullanan 1 FETÖ üyesi tutuklandı
DENİZLİ’DE, FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN BYLOCK KULLANICISI OLAN 2 ŞÜPHELİDEN 1’İ TUTUKLANDI.
DENİZLİ 27.03.2023, 16:22
DENİZLİ (İHA) – Denizli’de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan ve terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüpheli biri, adli işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.