Denizli’de 57 ülkeden yabancı yatırımcı var

Denizli’de 57 ülkeden yabancı yatırımcı olduğunu ve yabancı ortaklı firma sayısının ise 347’ye yükseldiğini söyleyen DTO Başkan Vekili Hasan Aracı, “Bunlar arasında Almanya ve İran 68 firmayla ilk sırada; Suriye ise 29 firmayla ikinci durumda. Sadece geçen ay kentimize 11 yabancı sermayeli firma daha geldi” dedi.

DTO Meclisi’nin 2023 Yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Salih Sarıkaya’nın idaresinde DTO hizmet binasında gerçekleştirildi. Gündemin görüşülmesinin ardından DTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Aracı, uluslararası piyasalarla Türkiye ve Denizli ekonomisinde son bir ayda meydana gelen gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu. Denizli’deki protestolu senetleriz ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,84 azaldığını açıklayan Aracı, “Aynı dönemde tutar bazında da yüzde 2,31’lik bir azalma oldu. İbrazında ödenen çek tutarı ise şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,9 arttı” dedi.

Aracı ayrıca ocakta geçen yılın aynı ayına göre sektörel yatırım teşvik belgesi sayısında yüzde 57,69’luk, 2 milyar 158 milyon TL’yi bulan yatırımla yatırım tutarında ise yüzde 90,1’lik bir artışa imza atıldığını vurguladı. Aracı, “Bu sayede kentimizde 495 yeni istihdam sağladık. Sektörel yatırım teşvik belgesi ile geçen yılın aynı ayına göre istihdamdaki artış oranımız yüzde 74,1” şeklinde konuştu.

Tekstil ve ham maddeleri sektöründeki artış yüzde 71,19

Sanayide kullanılan elektrik miktarının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2,88 arttığını da açıklayan Aracı, Denizli’nin ihracat verilerini de değerlendirdi. Aracı, “Geçen ay Denizli’mizden yaklaşık 340 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bir önceki aya göre yüzde 10’luk bir artış yakaladık. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise ihracatımız ne yazık ki yüzde 10 düştü. İlk iki ayda, 145 ülkeyle çalıştık. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 137 idi. Buradaki artış bizleri sevindirdi. Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiğimiz ihracatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 azaldı. İhracatımızda ilk üç ülke İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri. Sektörel olarak baktığımızda, hazır giyim ve konfeksiyon, ihracatımızdaki en büyük paya sahip sektörümüz konumunda. Geçen ay tekstil ve ham maddeleri sektörümüz, bir önceki aya göre yüzde 71,19 artış gösterdi” diye konuştu.

DTO’nun üye sayısı 20 bin 862’ye ulaştı

Aracı, ocakta Denizli’nin aylık ithalatının 216 milyon dolara yaklaştığını, bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttığını söyledi; yıllık bazda da yüzde 36,21’lik bir artış olduğunu ifade etti. İthalattaki ilk 3 ülkenin Kazakistan, Rusya Federasyonu ve Özbekistan olduğunu kaydetti. Başkan Vekili Aracı, meclis üyelerini, Denizli Ticaret Odası’nın üye sayılarıyla ilgili de detaylı bilgilendirdi. Aracı “Geçen ay odamıza 131 firma daha kaydettik. 58 firmamız ise kaydını sildirdi. 9 firmamız da tasfiye sürecine girdi. Kaydettiğimiz üye sayısında bir önceki yılın ilk iki ayına göre yüzde 9,4’lük bir artışa imza attık. Üye profilimizde, 10 bin 672 işletmeyle en çok limitet şirketler yer alıyor. Sayıları 6 bin 984 olan hakiki şahıs firmalarımız ikinci sırada; sayıları 2 bin 677 olan anonim şirketlerimiz ise üçüncü sırada. Bugün itibarıyla, 20 bin 862 üyeye ulaştık. Geçen yılın şubat ayına göre üye sayımızı yüzde 6,92 artırdık. Faal üye sayımızdaki artış ise yüzde 8,36 oldu” diye konuştu.

Yabancı sermayeli firmaların sayısı 347’ye yükseldi

Şehirdeki yabancı sermayeli firmaların sayısının da 347’ye yükseldiğine dikkat çeken Aracı, “Geçen ay 11 firma daha kazandık. Bunlar arasında Almanya ve İran 68 firmayla ilk sırada; Suriye ise 29 firmayla ikinci durumda. Denizli’mizde şu an 57 farklı ülkeden yatırımcı var. Öte yandan ocak ayında Denizli’de kurulan 37 gerçek kişi işletmemizle iller arasında 16’ncı sırada yer aldık. Aynı ayda kurulan şirket sayımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 artış gösterdi. 2022’de kurulan şirket sayımız ise bir önceki yıla göre yüzde 31 arttı” dedi.

İş yeri için verilen inşaat yapı ruhsatlarında artış var

Aracı, konuşmasını şöyle tamamladı: “İş yeri için verilen yapı kullanma izin belgesi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,82 arttı. İnşaat yapı ruhsatı da yüzde 24,24 yükseldi. Aralık 2022’de iş yeri için verilen yapı kullanma izin belgesi sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,04 arttı. İnşaat yapı ruhsatı da yüzde 230 artışla dikkat çekti.”