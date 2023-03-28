Denizli’de 5 bin tonluk içme suyu deposu devreye alındı

Denizli’nin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılaması hedefiyle yapılan Akbaş Barajı’ndan kent merkezine getirilen su, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin tamamladığı 5 bin tonluk içme suyu deposuna bağlandı. Bunun yanında 10 bin tonluk içme suyu deposu inşaatı da başlattıklarını müjdeleyen Başkan Zolan: “Denizli’miz geleceğe daha güvenle bakıyor” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün Gümüşler Mahallesi’nde hayata geçirdiği 5 bin tonluk içme suyu deposu, Akbaş Barajı’ndan getirilen iletim hattının tamamlanmasıyla devreye alındı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Akbaş Barajı’ndan getirilen iletim hattının içme suyu deposu bağlantı çalışmalarını inceldi. Başkan Zolan’a Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı Ufuk Yarar ve beraberindekiler eşlik etti. Çalışanlarla bir süre sohbet edip kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, burada yaptığı açıklamada, Denizli’nin içme suyu ihtiyacını karşılamak için Akbaş Barajını inşa ettiklerini, daha sonra suyun arıtılması için de Denizli İçme suyu Arıtma Tesisi projesinin tamamlandığını anlattı. Akbaş Barajı’ndan Denizli merkeze getirilen içme suyu için 1 metre çapında 70 kilometre uzunluğunda iletim hatları döşendiğini kaydeden Başkan Zolan, “Bu suların bir depoda toplanması, buradan da şehrimize dağıtılması gerekiyordu. Şu anda 5 bin tonluk içme suyu depomuzun inşaatını tamamladık, ayrıca 10 bin tonluk içme suyu depomuzun inşaatını da başlattık” dedi.

“Daha güvenceli içme suyu”

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Akbaş Barajından getirilen suların 5 bin tonluk içme suyu deposuna alınması ve bu suların şehrimizde kullanıma sunulmasıyla ilgili şebeke hatlarımızın bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. Artık şehrimize daha güvenceli içme suyu verme imkanına bu yeni depomuzla birlikte kavuşacağız. Denizli’miz geleceğe daha güvenle bakıyor. Yakın zamanda yapımına başladığımız 10 bin tonluk su deposunu da tamamlayarak daha geniş bölgelere suyumuzu taşıma noktasında kazanım elde edeceğiz. Denizli’mize hayırlı olsun. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, sabreden, bize destek veren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum”