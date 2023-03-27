Denizli’de 32 ekip ve 93 personelle kumar denetimi gerçekleştirildi

Denizli’de gerçekleştirilen ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 171 farklı adres kontrol edildi. Denetim ve sorgulamalarda 22 bin 372 kişi sorgulanırken, aranması olan 70 şahıs tutuklandı.

Denizli’de gerçekleştirilen denetimlerde 20 ile 26 Mart 2023 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 171 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 22 bin 372 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde bir tekel bayisinde yapılan kontrolde yaşı küçük şahıslara alkollü içki satışı yapıldığı tespit edilen işyeri sahibine adli işlem uygulandı. Türkiye genelinde yapılan “Kumar Tombala Oyun Makinaları” uygulaması çerçevesinde kent genelinde 32 ekip, 93 personelin katılımı ile 87 Umuma Açık İşletme kontrol edilerek, bin 45 kişiye GBT kontrolü yapılarak, bir işyerine ruhsatının bulunmamasından dolayı gerekli işlem yapıldı.

70 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 70 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 adet tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak, 1 adet çalıntı otomobil, 2 adet çalıntı motosiklet ve dolandırıcılık olaylarında kullanıldıkları tespit edilen 1 adet cep telefonu, 1 adet şapka, 1 adet yelek ve bin 600 TL para ele geçirildi.

Apart yetkilisi 1 kişiye 29 bin 786 TL idari para cezası

1774 sayılı kimlik bildirme kanunu çerçevesince geçici konaklama yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, 8 ayrı adreste bulunan toplam 134 apart dairesi kontrol edilerek, 1 apart yetkilisine Kimlik Bildirme Sistemine KBS bağlanmadığından 29 bin 786 TL idari para cezası uygulandı.