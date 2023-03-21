Denizli’de 191 amatör spor kulübüne 3.3 milyon TL’lik can suyu

Denizli’de amatör spor kulüplerine desteklerini bu yıl da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 90’ı futbol kulübü olmak üzere kent genelindeki 191 spor kulübüne 3,3 milyon liralık katkı sağladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit rol üstlenen amatör spor kulüplerini desteklemeyi bu yıl da sürdürdü. Bu çerçevede 2021-2022 sezonunda liglere katılarak faaliyet gösteren ve yeni kurulan 191 amatör spor kulübüne verilecek 3,3 milyon liralık destek dolayısıyla, Denizli Büyükşehir Belediyesi Amatör Spor Kulüpleri Maddi Yardım Töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan ve amatör spor kulüplerinin temsilcileri ve sporcular katıldı. Denizli ASKF Başkanı Sarıkaya, Büyükşehir Belediyesinin amatör spor kulüplerine destek programını her yıl düzenlendiğini anlatarak, Başkan Osman Zolan’ın her zaman yanlarında olduğunu belirtti.

“Çünkü spor hayatın bir parçasıdır”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, amatör spor kulüplerine maddi destek programını deprem nedeniyle ertelediklerini anlatarak, “Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Allah’ım bizleri afetlerden korusun. İnşallah yaralarımıza hep beraber seferberlik ruhuyla saracağız. Gençliğin eğitimli ve donanımlı olması, sporla ve sanatla uğraşması gerekiyor. Donanımlı gençlik özgüvenli olur. Onun için gençlerimizi eğitimde, sporda ve sanatta donanımlı hale getirmemiz gerekiyor. Spor bunların en başında geliyor. Çünkü spor hayatın bir parçasıdır ve içinde kurallar vardır. Sporda ekip ruhu ile birlikte başarmayı öğrenirsiniz. Sporda olduğu gibi hayatta da disiplinli olup kurallara uyduğunuzda başarılı olursunuz.”

“Biz sizleri seviyoruz”

Futbolun önemli olduğunu ancak diğer tüm spor branşlarına da destek olmak gerektiğini belirten Başkan Zolan, “Tüm amatör spor kulüplerimize geçen yıl olduğu gibi destek sağlayacağız. Burada benim en büyük teşekkürüm, amatör spor kulüplerini kuran, bugünlere getiren, başta kulüp başkanı olmak üzere yönetimde bulunan değerli kardeşlerimizedir. Gerçekten siz gençlerimiz için dertlendiniz, bu ülke için dertlendiniz. Gençleri geleceğe hazırlamak için kendi imkanlarınızı seferber ediyorsunuz. Bu çok kıymetli. Biz de ‘Bir nebze destek olabilir miyiz?’ diye dertleniyoruz” dedi. Kulüplere en üst seviyede destek olmaya gayret ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, “Bugün amatör spor kulüplerimize toplam 3 milyon 300 bin TL destek olacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Biz sizleri seviyoruz. İhtiyaçlarınız için bugüne kadar seferber olduk, bundan sonra da seferber olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Zolan gençlere seslendi

Gençlere de seslenen Başkan Zolan, “Sevgili gençler sizleri seviyoruz. Sizler bizim umudumuzsunuz, geleceğimizsiniz. Bu ülkeye hizmet edip, bayrağımızı daha yukarı, daha ileri taşıyacaksınız. İnşallah kazanacağınız müsabakalar sonunda İstiklal Marşımızı okuyacaksınız, bayrağımızı göndere çektireceksiniz. Biz sizlere güveniyoruz, Allah’ım yolunuzu açık etsin, başarılı eylesin. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından futbol ve diğer branşlar olmak üzere iki bölüm halinde yapılan programda Başkan Zolan, 191 amatör spor kulübü yönetici ve temsilcilerine toplam 3 milyon 300 bin TL’lik maddi destek çeki verdi.