Denizli Kayak Merkezi hafta sonu 40 bin misafir ağırlıyor

Hafta sonunu fırsat bilen kayak severlerin karın keyfini çıkarmak için akın ettiği Denizli Kayak Merkezi’nde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Hafta sonu 40 bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan merkez, tıklım tıklım dolu olduğu görüldü.

Alternatif turizmde kentin daha fazla söz sahibi olmasına önemli katkı sağlayan dev yatırımlardan biri olan Denizli Kayak Merkezi, haftanın her günü karın keyfini yaşamak ve kayak yapmak için gelenleri ağırlamaya devam ediyor. Ege Bölgesi’nin en büyük kayak tesisi olması nedeniyle kısa sürede bölgenin cazibe merkezi haline gelen ve bugüne kadar yüzbinlerce misafirini ağırlayan Denizli Kayak Merkezi, hafta sonu 40 bine yakın kişiye ev sahipliği yapmasıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Dünya ve Türkiye çapında kış turizminin markalarından biri olma yolunda ilerleyen tesiste, hem güvenlik tedbirleri alınıyor hem de güzergah sürekli açık durumda tutuluyor. Kayak yapmak, kızağa binmek ve kar coşkusu doyasıya yaşamak isteyenlerin adresi olan tesis, haftanın 7 günü açık olması, günübirlik tesisleri, telesiyej, teleski gibi imkanlarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

"Buranın jeolojik imkanlarından dolayı kayak severler harika zaman geçiyor"

Denizli Kayak Merkezi saha sorumlusu Hüseyin Kuşanç, “Burası Ege Bölgesi’nin en büyük kayak merkezi. Ege Bölgesi başta olmak üzere kaymak isteyen sporcular ve vatandaşlarımız buraya geliyor. Burada bizim iki tane telesiyejimiz var. Bir tane yürüyen bandımız, bir tane teleskimiz bulunuyor. Buna benzer birçok önemli aktivite yapılacak alanlarımız bulunuyor. Pistlerimiz gayet güzel ve geniş alana sahip. Buranın jeolojik imkanlarından dolayı kayak severler harika zaman geçiyor. Pistlerde genelde kaza yaşanmaması için tüm önlemlerimiz alıyoruz. Bize Ege’nin en büyük tesisini kazandırdığı için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

"Burası zaten güzel bir yer ve kar kalitesi ise istenilen düzeye ulaşmış durumda"

Ocak ayında ziyaretçi sayısının 100 bini geçtiğine dikkat çeken Kuşanç, "İlk yardım ve sağlık ekibi ile jandarma arama kurtarma ekibi tesiste sürekli teyakkuz halinde. Gayet güvenli bir kayak merkezine sahibiz. Buraya yerli yabancı ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Burası zaten güzel bir yer ve kar kalitesi ise istenilen düzeye ulaşmış durumda. Yeni günü birlik tesisimiz hizmete alındı. Yaklaşık 18 bin civarında katılımcı var. Ocak ayı itibariyle 100 bini geçti. Geçen yıl 250 bin civarında katılımcı oldu” diye konuştu.