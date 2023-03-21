Denizli Büyükşehirden 21 Mart’a özel renkli kutlama

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü’nde miniklere özel bir kutlama programı düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Oktay Mersin Özel Eğitim Anaokulu işbirliği ile 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü’ne özel bir kutlama programı düzenledi. Oktay Mersin Özel Eğitim Anaokulu’nda düzenlenen etkinliğe, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu, Down Sendromlu ve Otistik Çocukları Koruma Derneği (DODER) Başkanı Ümran Mersin ve yönetimi ile okul idareci ve öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Özel çocuklar kendileri için düzenlenen etkinlikte palyaçolar eşliğinde gönüllerince eğlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin tişört hediye ettiği minikler şarkılar söyleyip, çeşitli oyunlar oynayarak aileleri ile birlikte günün tadını çıkardı.