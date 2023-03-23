Denizli AK Parti, milletvekili aday adayları tanıttı

AK Parti Denizli Milletvekili aday adayları, Denizli AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda tanıtıldı. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olduğunu açıklayan 40 isimin hedefi, milletvekili sayısını yükseltmek olduğunu açıkladı.

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için hazırlıklar sürüyor. AK Parti Denizli İl Başkanlığı tarafından ise il binasında aday adayı olacak olan milletvekillerinin tanıtımı için toplantı düzenlendi. AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör’ün açılış konuşması ile başlayan Aday Adayı Tanıtım Programına; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Milletvekili Aday Adayları, İlçe Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı. Ön konuşmaların ardından AK Parti Denizli’den Milletvekili Aday Adayı olduğunu açıklayan 40 isim, kendisini kısaca katılımcılara tanıttı.

Aday Tanıtım programında konuşan Başkan Güngör, "Önümüzde milletvekilliği seçimimizde 7 Milletvekili adayımız olacak. Her biri birbirinden kıymetli adaylarımızı kutluyorum. Bizler, milletvekilliği adaylarının kazanması için gece gündüz çalışmaya söz vermiş bir teşkilatız. Ak Parti teşkilatı çalışarak milletimizi kapı kapı dolaşarak gönlüne girecektir. 14 Mayıs’ta Denizli olarak tarih yazacağız. Denizlimiz 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımıza çok güçlü bir destek verecek ve 13. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı seçecektir. 2023 yılı seçimleri Cumhur ittifakının zaferiyle taçlanacaktır" dedi.

“Toplamda 12 kadın adayımız var”

Başkan Yücel Güngör ise yaptığı konuşmada, 2018’de yapılan seçimlerde çıkardıkları 4 milletvekili sayısını, 14 Mayıs’taki seçimlerde 5’e yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Güngör, “Önümüzdeki seçimlerde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı 13. Cumhurbaşkanı yapacağız. Denizli Cumhurbaşkanımıza öyle destek verecek ki karşıdakilerini ezecek. Denizli’de milletvekili sayımız 4 ve bu sayıyı 5’ çıkartma gayreti içerisinde gece gündüz çalışacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bize milletvekili aday adayı olmak için müracaat eden kişi sayısı 40 oldu. Toplamda 12 kadın adayımız var. Kadın sayımızın bu kadar yüksek olmasını bizim için başarıdır” dedi.