DENİB Akademi ilgi gören ‘Delegasyon Yönetimi’ eğitimini bu yıl da tekrarladı

DENİZLİ (İHA) – Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi organizasyonunda, düzenlenen “Delegasyon Yönetimi” eğitimi, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

DENİP Akademi tarafından Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında Sevtap Yasin’in eğitmen olarak katıldığı “Delegasyon Yönetimi” eğitimi düzenlendi. Delegasyon yönetimi, bir işletme veya kurum için her departmanda gerek yönetici çerçevesinden gerekse çalışan açısından ele alınması gerekiyor. Çünkü delegasyon, kaldıraç etkisiyle ve bütüncül bir katılımla dinamik bir ortam oluşturuyor. Hem yöneticinin var olan becerisini ileriye taşımasında hem de çalışanların yeteneklerini ortaya çıkarması ve performanslarını artırmaları açısından delegasyon yönetimi ayrıca önem taşıyor. Delegasyon yönetiminin etkin bir şekilde yapılması işletmelerin ya da kurumların vizyonlarını ve hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlıyor.

DENİB Akademi, bu çerçevede her yıl eğitim konuları arasında delegasyon yönetimine yer veriyor. İlginin yüksek olduğu eğitim programının ilk bölümünde, yöneticilik ve liderlik arasındaki fark, yönetişim süreçleri ve kültürü, hızlı karar alma ve uygulamanın kurumlar için önemi, delegasyon yapamamanın sebepleri, etkin yetki devri, amaç birliği, hiyerarşi, yetki, sorumluluk denkliği, görev tanımı, denge ve esneklik ilkeleri, geri ve ileri bildirim kültürü, yetki verme motivasyonun sağlanması konuları ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Söz konusu eğitim programının ikinci bölümü, delegasyonun ne zaman ve ne şekilde yapılması gerektiği, yetki devri öncesi koçluk süreci, iletişimi, adımları ve kurumsal olarak duyurulması, yetki devredilen kişinin motivasyonunun sağlanması, yetki devreden kişinin sorumluluğun bitimi, ölçme, denetleme, açıklıkların ve sürecin yönetimi konularıyla devam etti. Uygulamalı olarak ve grup çalışmasıyla eğitim başarıyla tamamlandı.

DENİB Akademi faaliyetleri dahilinde bir sonraki eğitim 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü Denizli İhracatçılar Birliği hizmet binasında ve 1 Haziran 2023 Perşembe günü DENİB ve UTSO işbirliğiyle Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda “Fırtınanın Gözünde Yaşamak (Güçlü Bir İşveren Markası Oluşturmak)” eğitimleri gerçekleşecek.