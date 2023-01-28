Cumhurbaşkanı Erdoğan’den Denizli paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkezi hükümet, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin hayata geçirdiği 232 tesisin toplu açılışını yapmak üzere geldiği Denizli için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kabinesindeki 9 bakanı ve üst düzey bürokratların bulunduğu heyet; bakanlıkların, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin Denizli’de hayata geçirdiği 232 tesisin toplu açılış kurdelesini kesmek için şehre ulaştı. 18 milyar lira değerindeki projelerin açılışını yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Denizli’ye gelişinden dakikalar önce Cumhurbaşkanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “Eser ve hizmet siyasetimizin en yakın şahitlerinden Denizli, Türkiye Yüzyılı’na hazır” mesajı paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Denizli paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılacak toplu açılış töreni öncesi sosyal medya hesabından Denizli’ye ilişkin video paylaştı. Videoda Denizli’nin Pamukkale, horoz ve kayak merkezi başta olmak üzere ünlü mekanlarının yanı sıra bugün açılışı yapılacak tesislere ait görüntülere yer verildi.