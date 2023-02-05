Çameli’de belediye ekiplerinin kar mücadelesi sürüyor

Denizli’nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri, kapanan yolları hızla açarak olumsuzlukların önüne geçiyor.

Çameli Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kar yağışının düştüğü ilk dakikalardan itibaren çalışmaları başladı. Öncelikli yoğun yağışın olduğu noktalara odaklanan ekipler, sabahın erken saatlerinden gece saatlerine kadar yolların kapanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba sarf ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5 ile 10 santim arasında değişirken, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı.

"Tüm yollar açık"

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerle birlikte hareket edeceğini vurgulayarak: “Kış döneminde ilçe sınırları içinde belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Karayolları kendi görev alanı içinde çalışmalarını yürütüyor. Tuzla Beli ve Kırkbudak Mevkii gibi yüksek mevkilerin geçiş noktalarında Kış mevsiminin olumsuz yöndeki etkilerinin azaltılması ve aksamaya meydan vermemek için karayolları ekiplerinle ve güvenlik güçleri tam koordinasyon içinde çalışacağız" dedi.

Başkan Arslan Çameli ilçesinde kış aylarının sert ve uzun geçtiğini ancak belediye olarak ulaşımın etkin, güvenli ve seri olması için her türlü tedbirlerin alındığını söyledi. Başkan Arslan son olarak da araç sürücülerinin kış lastiği takmalarını, araçlarında takoz ve zincir bulundurmalarını, takip mesefalerini korumaları istedi.