Büyükşehir Denizli ve Hatay’da mahalle iftarları kuracak

Denizli’de ramazan ayının dolu dolu yaşanması için tüm hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, her gün 5 bin kişinin orucunu açacağı iftar çadırı geleneğini sürdürecek. Denizli ile birlikte depremin en şiddetli yaşandığı Hatay’da da mahalle iftarları kuracaklarını belirten Başkan Zolan, ramazanın ruhunu en üst seviyeye taşıyacaklarını söyledi.

On bir ayın sultanı ramazan ayı kapsamında tüm hazırlıklarını tamamlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır sürdürdüğü ramazan geleneklerini yaşatacak. Bu kapsamda Kayalık Caddesi’ndeki Ulu Cami yanında kurdukları iftar çadırında her gün 5 bin kişiyi ağırlayacak Denizli Büyükşehir Belediyesi, mahalle iftarları düzenlemeye de devam edecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından afet bölgesi için tüm imkanlarını seferber eden Büyükşehir Belediyesi, Denizli le birlikte depremin en yıkıcı etkilerinin yaşandığı Hatay’ın İskenderun ilçesinde de mahalle iftarları kuracak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan her ramazan Ulu Cami yanında kurdukları ve her gün 5 bin kişinin orucunu açtığı iftar çadırında incelemede bulundu. Bir süre iftar çadırında ve mutfakta inceleme yapan Başkan Zolan’a Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve Ömer Faruk Özer ile beraberindekiler eşlik etti.

Ramazanda afet burukluğu

Başkan Zolan burada yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen iftar çadırında tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, “İnşallah ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızla burada da buluşacağız” dedi. Tüm hemşehrilerinin ramazan ayını tebrik eden Başkan Zolan, “On bir ayın sultanı ramazan, hamdolsun geldi. Bu mübarek ayda huzur ve mutluluk içinde ibadet etmeyi Allah’ım bizlere nasip etsin, yaptığımız ibadetleri, hayırları kabul ve makbul eylesin” diye konuştu. Yüzyılın afeti dolayısıyla bu ramazanın buruk geçeceğini kaydeden Başkan Zolan, “Ülkemizde yaşanan olağanüstü afet sonrasında üzüntülüyüz. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli olarak depremin yaralarını sarmak için seferber olduk, hala bölgede çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Her gün bir mahallede iftar sofrası

Denizli’de gelenekselleştirdikleri her gün bir mahallede iftar sofrası kuracaklarını, bunun yanında Hatay’ın İskenderun ilçesinde de birçok noktada iftar vereceklerini kaydeden Başkan Zolan, “Vatandaşlarımızın acılarını paylaşarak zorluklarını kolaylaştırmak için gayret sarf etmeye devam edeceğiz. Denizli merkezimizde de iftar çadırımızda vatandaşlarımızla buluşacağız. Burada her gün 5 bin kişiye iftar yaptırmayı hedefliyoruz” dedi. Çadırda iftar vermek için her gün bir iş insanı, oda ya da hayırseverlerin sponsor olacağını anlatan Başkan Zolan, “Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz de burada organizasyonu yaparak çok doğru ve sağlıklı şekilde akışı yürütmek için gayret gösteriyoruz. Daha önceki yıllarda yaptığımız gibi her gün bir mahallemizde de iftar sofrası kurmayı planladık. Vatandaşlarımızla aynı sofrada buluşacağız, dertleşeceğiz, konuşacağız” diye konuştu.

Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır

Ramazanın ruhunu mahalle iftarlarıyla en üst seviyeye taşıyacaklarını kaydeden Başkan Zolan, manevi güzelliği hep birlikte yaşayacaklarını belirterek, “Ben şimdiden herkesin ramazanını tebrik ediyorum. Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Herkes birbirine sahip çıksın, imkanlar doğrultusunda herkes birbirine destek verecek. Bu ayı en güzel şekilde yaşamayı Allah’ım bizlere nasip etsin. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi.