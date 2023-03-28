Beton mikseri otomobile çarptı; Anne öldü, oğlu yaralandı

Denizli’de beton mikserinin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada anne olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen annenin oğluyla birlikte torununu görmeye gittiği, ardından ise hastaneye geçmeyi planladıkları öğrenildi.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hacıeyüplü Caddesi üzerine ilerleyen A.K. (40) idaresindeki 20 F 2609 plakalı beton mikseri, Akça Caddesinde seyreden Ömer Aydoğan (49) kontrolündeki 20 ADA 133 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömer Aydoğan ve annesi Nevriye Aydoğan (73) otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık görevlileri, Nevriye Aydoğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi, oğlunu ise Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu annenin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alır almaz olay yerine gelen aile yakınlarının saldırdığı beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı. Kazada ölen kadının oğluyla birlikte torununu görmek için evden çıktığı, torununu gördükten sonra ise hastaneye geçmeyi planladıkları öğrenildi.