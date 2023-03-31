Başkan Örki çocuklara geri dönüşümü anlattı

Pamukkale Belediyesinin geleceğe daha temiz bir Pamukkale bırakmak adına yürüttüğü Sıfır Atık çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, geri dönüşüm bilinci öğrencilere anlatılıyor. Pamukkale Belediyesi, Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla, öğrencilere belediyenin Atık Getirme Merkezi’ni gezdirdi. Merkezde, öğrencilere geri dönüşümün önemini Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki bizzat anlattı.

Geçen yıl 15 Aralık’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Türkiye tarafından sunulan “Sıfır Atık” önerisini kabul etmesinin ardından 30 Mart’ı “Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak ilan etti. “Sıfır Atık” konusunda projeleri hayata geçiren Pamukkale Belediyesi, Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde minik öğrencileri Pamukkale Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde ağırladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’nin de bizzat katıldığı gezide, minik öğrencilere geri dönüşüm yerinde anlatıldı. Başkan Örki, Pamukkale Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde İlkokulu 4.sınıf öğrenciler ile Veli Çetinkaya Anaokulu 5 yaş grubuyla bir araya geldi. Sıfır Atık ile ilgili çalışmaları çocuklara anlatan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, giysi ve tekstil atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılması projesiyle, ilçede 200 noktaya Tekstil Atık Kutusu yerleştirdiklerini hatırlattı. 545 noktada ambalaj atığı konteyneri olduğunun altını çizen Başkan Örki, 116 noktada cam atıklarının ayrı toplanabileceği cam kumbara, kağıt, plastik, cam ve metal atıkların ayrı ayrı toplandığı dörtlü kumbaraların 276 noktada bulunduğunu, ilaç atıklarının çöp olmaması için ilçe genelindeki aile sağlığı merkezlerine atık 38 adet ilaç kutuları konulduğunun bilgisini de verdi. Muhtarlık, okullar ve sitelerde ise atık yağın çevreyi kirletmemesi için toplama merkezleri oluşturulduğunu da ileten Başkan Örki, yine muhtarlıklar ve okul binalarında elektronik atıkların toplandığı noktaların olduğunu, atık piller ve ilçe genelinde bulunan 375 erkek berberine de atık jilet kutusu dağıtarak, jiletlerin de geri dönüşümle tekrar kullanılmasını sağlandığını vurguladı.

Pamukkale Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından organize edilen “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü”nde çocuklara seslenen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Öğretmenlerimiz sizlere evlerimizden, iş yerlerimizden çıkardığımız birçok atığın aslında çöp olmadığını aslında onların tekrardan kullanılabileceğini sizlere öğretmişler. Sevgili çocuklar ilçemizde binden fazla çeşitte geri dönüşüme dair toplama gerçekleştiriyoruz. Bunlardan en önemlisi, evlerimizden sürekli çıkardığımız plastik atıklar, metal atıklar. Kullanmadığımız kıyafetler tekstil atığıdır. Kullanılmış gazeteler yani kağıtlar bunların hepsi geri dönüştürülebilir. Birçok atık çöp değildir geri dönüşümle tekrar kullanılabilir hale getirilmektedir. Mesela kullanmadığımız ilaçlarımızı çöp diyerek attığımızda doğamıza zarar veriyor. Atık jiletleri de ayrı topluyoruz. Çünkü, çöpleri karıştıran hayvanların ağızlarına batabiliyor, patilerini kesebiliyor. Mesela oyuncaklarınızda kullandığınız piller, doğaya gittiğinde toprak için çok zararlı. Evlerimizde annelerimizin patates kızarttığı yağlar da, lavabolarımıza döktüğümüzde çevremizi kirletir. Pilleri, yağları topluyoruz burada. Bir de en önemli atıklardan biri de elektronik atıklar. Sizlerin tableti, bilgisayarı, cep telefonu gibi elektronik aletlerimizi mutlaka geri dönüşüme kazandırmalıyız. Geleceğimize emanet ettiğimiz çocuklarımızla yine geleceğimizin çok önemli bir konusu olan sıfır atık meselesini konuşuyor olmak beni de çok mutlu etti. Geleceğe dairde umut verdi. Bundan sonrasında çok daha dikkat edeceğinize inanıyorum” dedi.

En Çok Atık Toplayan Mahalle Pelitlibağ

Öte yandan Pamukkale Belediyesinin geçtiğimiz yılın Nisan ayında, hem ilçe halkının hem de tüm muhtarlıkların geri dönüşüm konusunda daha duyarlı olmalarını hedefleyen yarışması da sonuçlandı. Pamukkale’de en çok atık toplayan mahalle, Pelitlibağ Mahallesi oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pelitlibağ Mahalle Muhtarı hediyesini takdim ederek, hem kendisine hem de mahalle sakinlerine geri dönüşüm konusundaki duyarlılıkları için teşekkür etti. “Mahalle sakinlerime destekleri için teşekkür ediyorum. Mahallelim geri dönüşüm konusunda oldukça şuurlandı. Mahallemdeki çocuklarımız da ailelerini yönlendirerek bana çok destek verdiler. Pamukkale Belediyemiz de hem çocuklarımızın hem de mahalle sakinlerimin şuurlanmasına çok destek oldu. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.