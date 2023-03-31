Aynı yöne giden minibüs otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, aynı yönde seyir halindeki minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Serinhisar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi’nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam ilçesine doğru seyir halinde olan Ali Ö. idaresindeki 20 AAB 207 plakalı transit minibüs ile Mehmet İ. yönetimindeki 20 AGZ 545 plakalı otomobil, Antalya karayolu üzerinde bulunan Atatürk Bulvarında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle orta refüje savrulan otomobil, yan yatarak kendisini sıkıştıran minibüsle birlikte hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine hızlıca giden Serinhisar itfaiye ekibi, araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüler kurtararak sağlık ekibine teslim etti. Kazada yaralan iki kişi Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, büyük maddi hasarın oluştuğu araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.