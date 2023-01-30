6 aydır susan koca cinayeti itiraf etti

Denizli’de yaklaşık 6 aydır kendisinden haber alınamayan 1 çocuk annesi genç kadının kocası, aylar sonra cinayeti itiraf etti.

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi’nde yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Mine K. ile eşi M.K. arasında yasak aşk iddiası yüzünden tartışma çıktı. 18 Ağustos 2022 gecesi eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan Mine K.’den bir daha haber alınamadı. Aradan geçen bir süre sonra Mine K.’nin ağabeyi T.K., "Kardeşimi öldürdüler ve bunu da eşi yaptı" suçlamasıyla, özel bir televizyon kanalında yayınlanan "Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme" programına müracaat etti. Geçen 5 aylık süreçte Mine K.’nin herhangi bir haber alınamazken, genç annenin öldürülmüş olabileceği iddiası üzerine arama çalışmalarına bu yönde hız verildi.

Bir taraftan kazı çalışmaları devam ederken, aylardır suskunluğunu koruyan koca Mithat K.; bugün suçunu itiraf ederek, cinayeti nasıl işlediğini canlı yayında anlattı.