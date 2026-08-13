Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, bisiklet sürücülerinin daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan bisiklet yolu güzergahında incelemelerde bulundu.

Uşak Belediyesi tarafından kent genelinde ulaşım güvenliğinin ve konforunun artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda planlanan bisiklet yolu güzergahında inceleme yapan Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, beraberindeki ekiplerle birlikte güzergahı yerinde değerlendirdi.

Yapılması planlanan bisiklet yolunun, bisiklet kullanıcılarının trafikte daha güvenli şekilde ulaşım sağlamasına katkı sunması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında güzergahın mevcut ulaşım yapısı içerisindeki durumu ve uygulanabilecek düzenlemeler değerlendirildi.

Belediyeden yapılan paylaşımda, kentte ulaşım güvenliğini ve konforunu artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.