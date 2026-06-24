Denizli Büyükşehir Belediyesi, Parkinson tanısı almış bireylerin fiziksel işlevlerini korumak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor. Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi bünyesinde başlatılacak programla, hastalara durumlarına özel fiziksel aktivite ve egzersiz desteği sağlanacak.

Hastalık evrelerine göre kişiselleştirilmiş bir model sunmayı hedefleyen program kapsamında, başvuru yapan bireyler öncelikle Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nde görevli uzman fizyoterapistler tarafından kapsamlı bir değerlendirmeden geçirilecek. Yapılan incelemelerin ardından katılımcılar, hastalığın günlük yaşam üzerindeki etkilenme düzeylerine göre 'Kırmızı, Sarı ve Yeşil' olmak üzere üç farklı gruba ayrılarak kendilerine en uygun egzersiz takvimine dahil edilecek.

Hastalığın derecesine göre 3 farklı renk grubu

Proje kapsamında oluşturulan renk grupları, hastaların ihtiyaç duyduğu tedavi ve egzersiz yoğunluğunu belirleyecek. Buna göre; hastalıktan ileri düzeyde etkilenen bireylerin yer alacağı kırmızı gruptaki katılımcılara fizyoterapistler tarafından birebir egzersiz hizmeti sunulacak. Orta düzeyde etkilenimi bulunan hastaların oluşturacağı sarı grup, fizyoterapistler ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde grup egzersizlerine katılırken; hafif düzeyde etkilenimi olan yeşil grup ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen uygun grup egzersizi programlarına yönlendirilecek.

Parkinson hastalarının fonksiyonel bağımsızlıklarını desteklemeyi ve sürdürülebilir bir egzersiz modeli oluşturmayı amaçlayan program için başvuru sistemi 24 Haziran itibarıyla açılacak. Programa katılmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden veya doğrudan Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'ne müracaat ederek yapabilecek.