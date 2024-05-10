CNN TURK televizyonu; 10.05.2024 tarihinde yayınlanan “A’dan Z’ye / Gündem” isimli programında, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/341 E. sayılı dosyası içinde yer alan CD’lerin ve disklerin görüntü ve çözümünün yapılması sonucu dosyaya giren 24.04.2024 tarihli bilirkişi raporundaki görüntüleri, gerçeğinden farklı olarak üretilmiş bir senaryo içinde, basın ahlakı ve hukuk kurallarına aykırı biçimde ekranlarına taşımıştır.

Özellikle vurgulamak isteriz ki; anılan yayında, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2023/341 esas sayılı dosyasına ilişkin olarak, Adli Bilişim Uzmanları tarafından hazırlanan 24.04.2024 tarihli bilirkişi raporu bağlamından kopartılmış; adeta içeriği tahrif edilmek suretiyle kamuoyuna servis edilmiştir.

Yayında gösterilen bilirkişi raporu; Levent Büyükdere şubesine ait olan ve bizzat bankamız tarafından Nisan 2023 tarihinde soruşturma makamlarına teslim edilen, toplam 162 adet CD ve 18 adet disk içinde yer alan güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu oluşturulan ve İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyası içinde yer alan iddianamede müşteki, sanık veya tanık sıfatıyla bulunan kişilerin şubeye giriş ve çıkışları ile şubedeki işlemlerine ilişkin görüntülerin çözümüne ilişkin rapordur. Rapor; ilgili yayında iddia edilenin aksine, silinmiş kamera kayıtlarının geri getirilmesi veya kurtarılması suretiyle oluşturulmuş değildir.

Anılan raporda; dava ile ilgili bazı kişilerin hangi tarihlerde şubeye giriş çıkış yaptıkları bir tablo halinde ayrıntılı bir şekilde belirtildiği ve tüm görüntülere “herhangi bir açıklama yapılmaksızın” yer verildiği halde, ilgili yayında söz konusu görüntüler yayıncı tarafından kendilerince yaratılan ve gerçekle ilgisi bulunmayan bir olay örgüsü içinde ve her bir görüntü altına, üretilen senaryoya uygun bir açıklama yapılmak suretiyle servis edilmiştir.

Yapılan yayın habercilik etiğine uygun olmadığı gibi; sonucu olarak ortaya çıkan bilgi kirlenmesinin önüne geçmek amacıyla ekte sunulan detaylı açıklamayı yapmak zorunluluğu doğmuştur.

Diğer yandan hatırlatmak isteriz ki; daha önce de aynı TV kanalı aynı muhabiri aracılığıyla, ilgili konu çerçevesinde Banka’nın üst düzey yöneticisinin Erzurum’da çekilmiş fotoğraflarını Fransa’da kayak tatilinde çekilmiş gibi aktararak gerçekleri saptıran müşteki avukatını ekranlarına çıkarmış ve yine kamuoyunu yanıltan bir habere imza atmıştı.

Kamuoyunu yanlış yönlendirme amaçlı ve maksatlı olduğu anlaşılan söz konusu yayınlara istinaden Bankamız, ilgili yayın kuruluşu ve muhabir hakkındaki hukuki süreci de başlatmıştır.

10 MAYIS 2024 TARİHLİ CNN TURK YAYININDA ÇARPITILAN GÖRÜNTÜLER HAKKINDA DETAYLI AÇIKLAMA:

1. TERİM ARICAN

ŞEKLİNDE GÖSTERİLEN GÖRÜNTÜLERİN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ORİJİNAL HALİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Terim Arıcan, tüm süreçte Seçil Erzan’a 02.11.2022 tarihinde para teslim ettiğini belirttiği halde, “paraların bankada teslim edildiği anlar” alt yazısı ile verilen görüntüler 13.01.2023 tarihine ilişkindir. Terim Arıcan, olay tarihinin çok öncesinden bu yana bankamız müşterisidir. Yayında verilen 13.01.2023 tarihli görüntü, o tarihte gerçek bir bankacılık işlemi olan para çekme işlemi yapmak amacıyla şubeye gelişine ilişkin olup, bu görüntünün, halen görülmekte olan dava ile ilgisi olmadığı açıktır.

2. EMRE BELÖZOĞLU-VOLKAN BAHÇEKAPILI

ŞEKLİNDE GÖSTERİLEN GÖRÜNTÜLERİN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ORİJİNAL HALİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Yine görüntülerde yer alan Emre Belözoğlu ve Volkan Bahçekapılı; 17.03.2023, 18.03.2023 ve 28.03.2023 tarihlerinde Seçil Erzan’a para teslim ettiklerini iddia ettikleri halde, anılan yayında verilen görüntüler 07.04.2023 tarihine ilişkin görüntülerdir. Servis edilen görüntüler bu kişilerin 07.04.2023 tarihinde, dava konusu olayla ilgili olarak Seçil Erzan ile görüşmek için şubeye geldikleri ana ilişkin görüntüler olup, bu görüntülerin dava konusu para teslimine ilişkin görüntüler olmadığı da açıktır.

3. SELÇUK İNAN

ŞEKLİNDE GÖSTERİLEN GÖRÜNTÜLERİN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ORİJİNAL HALİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

ŞEKLİNDE GÖSTERİLEN GÖRÜNTÜLERİN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ORİJİNAL HALİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Görüntülerde yer alan ve bankamızın eski bir müşterisi olan Selçuk İnan, 20.09.2022, 28.09.2022, 29.09.2022, 05.10.2022 ve 06.10.2022 tarihlerinde Seçil Erzan’a elden para teslim ettiğini ve kendisine 04.09.2022, 30.09.2022 ve 28.03.2023 tarihli belgeler verildiğini iddia ettiği halde, anılan yayında “banka görevlisi inan’a evrak veriyor” başlığı altında verilen görüntüler 07.03.2023 tarihine aittir. Selçuk İnan, bu tarihte yayında belirtilenin aksine Seçil Erzan’a para teslim etmek veya bir belge almak için değil HGS etiket sözleşmesi imzalanması işlemi için şubeye gelmiştir.

4. EMRAH ÇOLAK

ŞEKLİNDE GÖSTERİLEN GÖRÜNTÜLERİN BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ORİJİNAL HALİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.

Emrah Çolak’a ilişkin olarak verilen 11.01.2023 tarihli görüntüler, daha önceki basın açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi Emrah Çolak tarafından şubeye para yatırılmasına ilişkin görüntüler değil, aksine Emre Çolak’ın yaptığı havale üzerine Emrah Çolak tarafından şubeden para çekmesine ilişkin görüntülerdir.

Durum bu kadar açık ve net iken; anılan yayın kuruluşu tarafından “Para Trafiğine Ait Kamera Görüntüleri” “Banka Mı Suçlu Kişiler Mi Suçlu”, “Bankanın Para Alışverişinden Haberi Olmaması Söz Konusu Değildir”, “Fona Para Yatıran Her İsim Elinde Bir Kağıtla Bankadan Ayrılıyor” şeklindeki söylemlerle oluşturduğu haber içeriğinin, bilirkişi raporunda belirtilen görüntülerin halen İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan dava konusu para teslimlerine ilişkin görüntüler olduğu yönünde gerçeğe aykırı bilgi yaymak suretiyle; kamuoyunda ve mahkeme nezdinde manipülasyon yapma amacına hizmet ettiği tartışmasızdır.