Anadolu'nun kapılarını milletimize sonsuza dek açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında Dedeli Belediyesi Spor Kulübü de etkinlik alanında yerini alarak vatandaşlardan yoğun ilgi gören bir Geleneksel Okçuluk Standı açtı.

Açılan stantta ata sporumuz okçuluğu tanıtmayı ve Malazgirt ruhunu canlı tutmayı hedefleyen Dedeli Belediyesi, gençlerin ve çocukların geleneksel sporlara olan ilgisini artırmayı amaçlıyor.

Başkan Veysi Durak: 'Ecdadımızın Kutlu Mirasını Geleceğe Taşıyoruz'

Düzenlenen etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, Malazgirt Zaferi'nin tarihi önemine dikkat çekerek şunları söyledi. 'Anadolu'nun kapılarını bizlere sonsuza dek açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı etkinliklerde, Dedeli Belediyesi Spor Kulübümüz ile birlikte yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Malazgirt'te tarihin izlerini yeniden yaşarken, ecdadımızın bizlere bıraktığı bu kutlu mirası ve ata sporlarımızı gelecek nesillere aktarmak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bu vesileyle, bizlere bu toprakları vatan kılan başta Sultan Alparslan olmak üzere Malazgirt Zaferi'nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Herkes bilsin ki Malazgirt ruhu, bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır.'

Etkinlik süresince ziyaretçilere geleneksel okçuluk sporu hakkında bilgiler verilirken, stant alanında vatandaşlara ok atışı deneyimi de sunuldu.