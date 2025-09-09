Münih’teki IAA Mobility 2025’te bu başarıyı dünya kamuoyuyla paylaşan Togg, Türkiye’de 70 bini aşkın kullanıcıya ulaşan T10X’in yanı sıra seri üretime hazır hale gelen ikinci cihazı T10F’i de Türkiye ve Avrupa’da aynı anda kullanıcılarla buluşturacağını açıkladı. T10F Türkiye’de 15 Eylül’de ön siparişe açılırken, T10X ve T10F’in Almanya ön siparişleri 29 Eylül’den itibaren alınmaya başlanacak.

‘Bir otomobilden fazlası’ için yola çıkan Togg, küresel vizyonunu pekiştiren önemli bir kilometre taşına daha ulaştı. Dünyanın önde gelen mobilite fuarlarından Münih’teki IAA Mobility 2025’te Avrupa sahnesine çıkan Togg, doğuştan elektrikli T10X ve T10F modelleriyle Almanya pazarına girdiğini duyurdu. 8 Eylül’deki basın gününde bir toplantı düzenleyen Togg, her iki modelin de Euro NCAP programındaki güvenlik testlerinden başarıyla geçerek, 5 yıldız aldığını da açıkladı.

“Avrupa yolculuğumuz tarihi bir dönüm noktası”

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye’de başarısını kanıtlayan Togg’un Avrupa yolculuğunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Tarihimizde ilk defa, fikri mülkiyet haklarının tamamı ülkemize ait bir otomobil üretmek, ülkemiz sanayi tarihine baktığınızda başlı başına bir meydan okumaydı ve biz bunu başardık. Çok şükür yılmadık, karşımıza sıkıntılar çıksa da her zaman çözüm odaklı olduk, çok çalıştık. 7 yıl boyunca planlarımız doğrultusunda ilerledik. Geldiğimiz noktada, daha önce koyduğumuz hedefler doğrultusunda ülkemizde yakaladığımız başarıyı küresel pazarlara taşıyarak, Avrupa’ya adım atıyoruz. Hem T10X hem T10F modelimizi 29 Eylül itibarıyla Almanya’da ön siparişe açıyoruz. Almanya’dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacağız. Bugün Türkiye’nin küresel mobilite markası olmak ve mobilite ekosistemimizi Avrupa’da da büyütmek üzere Togg’u yeni bir seviyeye daha taşımış olmanın gururunu yaşıyoruz. Mobiliteyi her gün yeniden tanımlamak için çalışan, her güne bir yenilikle uyanan bir marka olarak, geleceğin teknolojilerini geliştirmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Türkiye’nin yükselen elektrikli araç ekosistemiyle birlikte; Avrupa pazarının da en çok tercih edilen markalarından biri olmak için var gücümüzle çalışacağız.”

“Avrupalı kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine uygun çözümler geliştirdik”

Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş da ‘Bir otomobilden fazlası’ için çıktıkları yolda kısa, orta ve uzun vadeli planlarını adım adım gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Ülkemizde elde ettiğimiz başarının yanında küresel rekabette de yerimizi almak için çalışmalarımızda hiç hız kesmedik. Dünyadaki ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden bir şirket olarak, Avrupa hedeflerimiz kapsamında 2021 yılı mayıs ayında Stuttgart’ta Togg Europe GmbH’yı kurmuştuk. O günden bu yana Avrupalı kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine uygun mobilite çözümlerine odaklandık. Almanya, yaygın bir elektrikli araç altyapısı ve elektrikli araçların teşvik ve tercih edilmesi açısından da Avrupa pazarına açılmak için en uygun ülke olarak öne çıktı. T10X ve T10F modelimizi Avrupalı kullanıcılarla buluşturacağımız için heyecanlıyız. Akıllı mobilite cihazlarımız ve dijital deneyim platformumuz Trumore ile Avrupa’da da güçlü bir değer yaratacağımıza inanıyoruz.”

“Cihazlarımız en yüksek güvenlik standartlarını karşılıyor”

T10X ve T10F modelinin Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenliğinin değerlendirildiği bağımsız Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldız aldığını da açıklayan Karakaş, şöyle devam etti:

“Bugün burada gururla paylaşmak isterim ki, T10X ve T10F modellerimiz Euro NCAP’in tüm testlerinden en yüksek derece olan 5 yıldızı aldı. Yola çıktığımız ilk andan itibaren cihazlarımızı en yüksek güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlamıştık, dolayısıyla bu sonuç da kararlılığımızın en somut kanıtı oldu. Türk ve Avrupalı kullanıcılara en üst seviyede güvenlik sunarak pazara girmek, başından beri üzerinde titizlikle çalıştığımız ve ulaşmak istediğimiz bir hedefti. Şimdiki hedefimiz ise önümüzdeki yıllarda farklı sınıflarda yeni modellerle kullanıcılarımıza sunacağımız Togg seçeneklerini artırmak.”

Türkiye’de 15 Eylül’de ön siparişe açılıyor

Togg, doğuştan elektrikli ikinci cihazı T10F’i, Türkiye ve Avrupa’da aynı anda kullanıcılarla buluşturacak. T10F, Türkiye’de 15 Eylül’de, Almanya’da ise 29 Eylül’de ön siparişe açılacak. T10F sahibi olmak isteyen tüm kullanıcılar, Togg’un mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebilecek. T10F’in Türkiye ve Almanya satış fiyatları ise aracın her iki ülkede de siparişe açıldığı gün duyurulacak. Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip hesap oluşturmak gerekiyor.

Almanya’da test sürüşü deneyimi

Togg, bu yıl 8 Eylül’deki basın günüyle başlayan ve 9-14 Eylül tarihleri arasında devam eden Münih’teki IAA Mobility 2025’te yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini uluslararası ziyaretçilerle buluşturuyor. Togg, A2 salonu C40 standında en yeni modellerini ve dijital mobilite ekosistemini paylaşırken, şehir merkezinde Königsplatz KP 190 noktasında yer alan açık alanda geniş kitlelere kullanıcı odaklı çözümlerini sergiliyor. Ziyaretçiler, Königsplatz TD 110 noktasında da online randevu oluşturarak T10X ve T10F modelleriyle test sürüşü deneyimi yaşıyor.