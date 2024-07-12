Daimler Truck ve Volvo Group’un 2021 yılında hidrojen bazlı yakıt hücresi sistemleri geliştirmek ve üretmek için kurduğu cellcentric, karbon nötr ulaşım hedefi doğrultusunda önemli bir kilometre taşına daha imza attı. cellcentric, hidrojen bazlı yakıt hücresi pilot üretim tesisini açtı. Geliştirme aşaması ve prototip üretiminin ardından cellcentric, attığı bu önemli adımla birlikte kamyonlar için endüstriyel ölçekte yakıt hücresi üretimine başlayacak.

Yakıt hücrelerinin dünya genelinde öncü üreticisi olmayı ve böylece 2050 yılına kadar karbon nötr ve sürdürülebilir ulaşımı hedefleyen cellcentric, ilk aşamada ağır yük taşımacılığı için düşük maliyetli yakıt hücresi sistemini geliştirecek. Aynı zamanda ağır hizmet tipi taşımacılıkta kullanımı amaçlanan yakıt hücresi sistemlerini geliştirme ve üretmenin yanı sıra, son derece karmaşık bileşen grupları kapsamında tam kapsamlı bir ekosistem de oluşturacak. Bu ekosistem, tahrik sistemi bileşen çözümlerinin araç yönetim sistemine kusursuz şekilde entegrasyonunu sağlamasının yanında, müşterilere benzersiz kalitede ürünlerin sunulmasına da olanak tanıyacak.

cellcentric, yakıt hücresi sistemlerinin yaşam döngüsü sonunda çevre dostu yöntemlerle geri dönüştürülmesini planlıyor. Döngüsel ekonomi konseptine dayalı yaklaşımıyla, cellcentric, kaynakları, malzemeleri ve ürünleri mümkün olduğunca çevreye duyarlı ve verimli bir şekilde kullanmayı hedefliyor.