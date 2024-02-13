Dünyanın önde gelen ticari araç üreticilerinden Daimler Truck AG, seri üretimini yaptığı otonom sürüş sistemlerine sahip ticari araç programı için LiDAR teknolojisi tedarikçisi olarak yeni nesil sensör ve algılama sistemlerinde lider olan Aeva ile çalışacak. Daimler Truck’ın bağımsız iştiraki Torc Robotics ile iş birliği yapan Aeva bu kapsamda, 8’inci sınıf Freightliner Cascadia kamyon platformuyla başlamak üzere SAE 4’üncü seviye otonom sürüş sistemlerine sahip araç özelliklerini mümkün hale getirmek amacıyla yeni Atlas otomotiv sınıfı 4B LiDAR teknolojisini tedarik edecek.

İş birliği 2024'ün ilk çeyreğinde başlayacak

Daimler Truck, sensörlerin araca sonradan takılmasına gerek kalmadan müşterilerin doğrudan üretim tesislerinden otonom sürüşe hazır kamyonlar satın almasını kolaylaştırmak için LiDAR sensörlerini doğrudan üretim sürecine entegre etmeyi amaçlıyor. Torc Robotics ise bu iş birliği kapsamında sanal sürücü teknolojisini ve destekleyici Görev Kontrol hizmetlerini müşterilere abonelik şeklinde sağlayacak. İş birliği 2024'ün ilk çeyreğinde başlayacak. Aeva 2026 yılına, Daimler Truck üretim hattı ise 2027 yılına kadar üretime başlayacak.

Test sürüşlerini de Daimler Truck yürüttü

Daimler Truck ve Torc Robotics, otonom sürüş sistemine sahip kamyonları bir konseptten gerçeğe dönüştürme konusunda önemli bir ilerleme kaydederek, kapsamlı ve başarılı yol testi programlarının yanı sıra ilk müşteri test sürüş süreçlerini de yürüttü. Otonom kamyonların güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için Daimler Truck ve Torc Robotics kamyonları, en son LiDAR, radar ve kamera teknolojisi olmak üzere üç teknolojinin birleşiminden oluşan sensör gruplarıyla donatıldı. Bu teknolojiler sayesinde otoyollar, kara yolları, asfalt gibi üst yapıyla döşenmiş yol ve rampalarda ayrıca trafik ışık ve işaretleriyle kontrole tabi kavşaklarda dönüş yaparken ilgili duruma uyarlanmış güvenli sürüş mümkün hale geliyor.